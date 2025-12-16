Gobierno convoca a extras en el Congreso para aprobación de ascensos de Fuerzas Militares y Policía
El Gobierno otorgó un periodo del 17 de diciembre al 17 de febrero.
Colombia
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026.
“Convocar al Honorable Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el día 17 de diciembre del 2025 hasta el día 16 de febrero de 2026”.
Según indica el decreto 1366 de 2025, la convocatoria que adelanta para culminar el trámite de aprobación de los ascensos de las Fuerzas Militares y de Policía.
“Trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conferidos por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo estipulado en la Resolución de Mesa Directiva N° 079 del 6 de noviembre de 2015, mediante la cual se estableció el procedimiento interno para el estudio y aprobación de los ascensos de los oficiales de la Fuerza Pública y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para tal fin”.
Hay que señalar que este es un procedimiento que se debe adelantar en la plenaria del Senado y que como este martes 16 de diciembre ya se aprobaron los ascensos en la Comisión Segunda de esta corporación, se tienen ahora 8 días para terminar el trámite.
Pese a que la convocatoria se extiende hasta el 17 de febrero el próximo año, la sesión al parecer se llevaría a cabo el 26 de diciembre de forma virtual.