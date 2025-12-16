Gobierno convoca a extras en el Congreso para aprobación de ascensos de Fuerzas Militares y Policía

AME7385. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/06/2025.- Fotografía general durante la votación de la conciliación de la reforma laboral este viernes, en la Plenaria del Senado en Bogotá (Colombia). El Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron en votaciones separadas y tras un intenso proceso de conciliación, la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, consolidando así uno de los mayores logros sociales de su gobierno. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Colombia

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026.

“Convocar al Honorable Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el día 17 de diciembre del 2025 hasta el día 16 de febrero de 2026”.

#POLÍTICA El Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, del 17 de diciembre al 16 de febrero, para adelantar el trámite de aprobación de ascensos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ycjctT5yXJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

Según indica el decreto 1366 de 2025, la convocatoria que adelanta para culminar el trámite de aprobación de los ascensos de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conferidos por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo estipulado en la Resolución de Mesa Directiva N° 079 del 6 de noviembre de 2015, mediante la cual se estableció el procedimiento interno para el estudio y aprobación de los ascensos de los oficiales de la Fuerza Pública y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para tal fin”.

Hay que señalar que este es un procedimiento que se debe adelantar en la plenaria del Senado y que como este martes 16 de diciembre ya se aprobaron los ascensos en la Comisión Segunda de esta corporación, se tienen ahora 8 días para terminar el trámite.

Pese a que la convocatoria se extiende hasta el 17 de febrero el próximo año, la sesión al parecer se llevaría a cabo el 26 de diciembre de forma virtual.