Colombia Tech Week convirtió al país en un destino global para la innovación digital

En abril de 2024, una campaña masiva en LinkedIn anunció la llegada de la primera edición de Colombia Tech Week, un evento que buscaba convertir al país en un punto estratégico para el mundo de la tecnología. En solo horas, más de 350 líderes —desde Juan Carlos Mora hasta David Vélez y Giovanni Stella— se sumaron a la iniciativa. La noticia alcanzó a casi dos millones de personas y confirmó que Colombia estaba lista para un encuentro de escala global.

La idea había surgido meses antes en un grupo de WhatsApp integrado por Laura Forero, Nicolás Cruz y María José Echeverri, tres jóvenes emprendedores que coincidían en distintos espacios del ecosistema tech. Inspirados en eventos de ciudades como Londres o Miami, imaginaron una semana dedicada a la innovación que reuniera a inversionistas, empresarios, universidades, corporaciones y startups colombianas con el propósito de crear un evento lo suficientemente grande para atraer capital internacional y visibilizar el potencial del país.

Podría interesarle: Colombia 4.0, el encuentro más importante de tecnología de América Latina, llega a Bogotá

Una organización colaborativa que logró una primera edición histórica

Con el impulso inicial, los fundadores sumaron a los hermanos Andrés y Daniel Bilbao, figuras centrales del emprendimiento latinoamericano, y comenzaron a construir desde cero un evento de gran escala. Aunque cada semana surgía un nuevo desafío —patrocinadores que se caían, regulaciones imprevistas o conferencistas que cambiaban agenda—, el equipo persistió.

La primera edición se realizó entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 2024 en Bogotá, Cali y Barranquilla. Reunió más de 150 eventos, 11.000 asistentes y delegaciones de 12 países. Por primera vez, 150 fondos internacionales visitaron Colombia en simultáneo, generando espacios de relacionamiento empresarial que permitieron 15 millones de dólares en inversión para startups colombianas. El impacto les confirmó lo que bien habían supuesto: el país tenía la capacidad de convertirse en una plataforma para el emprendimiento y la innovación.

Así, el éxito fue tal que, desde entonces, Colombia Tech Week dejó de ser un simple evento para convertirse en un símbolo del ecosistema digital y a la vez es una comunidad de colaboración que permitió conectar talento, capital e industria como pocas veces había ocurrido en América Latina.

Crecimiento, identidad propia y expansión del impacto

Para 2025, la organización decidió llevar el evento a otro nivel. Inspirados en generar FOMO internacional, innovaron en formatos —como el primer festival de tecnología al aire libre de Colombia— e invitaron a los Emiratos Árabes Unidos como país aliado. La relación se fortaleció tras una visita oficial a Dubái, y permitió sumar nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas.

El segundo Colombia Tech Week, realizado del 18 al 30 de agosto de 2025, creció 2,5 veces respecto al año anterior. Se realizaron 260 eventos gratuitos en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, a los que asistieron 20.600 personas, incluyendo 4.000 visitantes de 47 países. Participaron 350 fondos de inversión, 420 inversionistas y alrededor de 4.800 empresas.

A la par, el equipo decidió ampliar su impacto más allá del evento. En alianza con la Alcaldía de Bogotá, creó Distrito Lab, que aceleró 20 startups bogotanas en pocas semanas. Con la ANDI, además, comenzó a estudiar ecosistemas de Brasil y Emiratos para proponer políticas públicas que fortalezcan la innovación local. La identidad del evento, inspirada en símbolos wayúu y en expresiones culturales como el café y las arepas, consolidó su sello propio sin imitar modelos extranjeros.

Para los organizadores, la visión apunta a seguir creciendo y trayendo oportunidades. Como afirma Andrés Bilbao, “Colombia ha construido uno de los ecosistemas más colaborativos de Latinoamérica, y eso solo se mantiene si seguimos alimentándolo”.