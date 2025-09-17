Francia anuncia inversión para emprendimientos culturales en Colombia con el programa CreaColombiaII

Colombia

El Instituto Francés en Colombia presentó los resultados de la primera fase del programa CreaColombia y lanzó oficialmente su segunda edición, que contará con una inversión de aproximadamente un millón de euros por parte del gobierno francés para impulsar el emprendimiento cultural en el país.

En entrevista con Caracol Radio, el director del Instituto Francés en Colombia y consejero cultural de la Embajada de Francia, Paulo País, destacó que once emprendedores colombianos realizaron recientemente una inmersión en Francia para fortalecer sus proyectos culturales.

¿Cuáles son los componentes de CreaColombia II?

• Mapeando redes: que incluye la realización del Segundo Foro Franco-Colombiano de Emprendimiento en las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en octubre de 2026 en Bogotá, Cali y Medellín; misiones de estudio de doble vía entre ambos países; y la creación de una plataforma digital para respaldar las redes construidas.

• Tejiendo juntos: contempla convocatorias para conformar consorcios franco-colombianos en siete sectores (audiovisual, videojuegos, digital, música, oficios de arte, diseño y moda); selección de 60 talentos colombianos entre 2025 y 2026; capacitación lingüística en francés; y estancias de inmersión en Francia de hasta tres meses.

“El programa es muy especial porque traerá oportunidades tanto para Colombia como para Francia. Estoy seguro de que la experticia francesa aportará nuevas metodologías y maneras de emprender”, señaló País, quien además anunció que en octubre de 2026 se celebrará el segundo foro franco-colombiano del emprendimiento cultural en el país