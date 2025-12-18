Abogado del Clan del Golfo defiende acciones de “voluntad de paz” y rechaza una ley de sometimiento

Protocolo de comunicación para el proceso de paz con el “Clan del Golfo”.

Ricardo Giraldo, abogado del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, aseguró que la delegación de ese grupo armado en la mesa de diálogos mantiene una postura de respeto frente a todos los procesos de paz que se adelantan en el país y afirmó que no emiten juicios sobre el desarrollo de otras negociaciones. Esto al preguntarle por las acciones de paz realizadas por otros grupos.

“El Ejército Gaitanista es respetuoso de todos los procesos de paz que existen. No entramos en detalles de lo que hagan otras mesas y se valora cualquier esfuerzo de paz”, señaló Giraldo.

No obstante, al mismo tiempo destacó lo que calificó como múltiples acciones de voluntad de paz por parte de esa organización en el marco de los compromisos asumidos en Catar.

¿Cuáles han sido las acciones de paz del Clan del Golfo?

Entre esas acciones, el abogado mencionó el no cobro del llamado ‘impuesto de guerra’ durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y hasta mediados de enero, en cinco municipios piloto definidos para el desarrollo de los acuerdos alcanzados en Doha.

También afirmó que el grupo ha devuelto personas capturadas pertenecientes a otros grupos armados y ha facilitado la entrega de menores de edad a entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y organismos internacionales presentes en el proceso.

Giraldo sostuvo que, a pesar a estos gestos, la delegación del Clan del Golfo no busca reconocimiento público, sino que los acuerdos se traduzcan en resultados concretos en las regiones.

“Lo que le interesa a la Delegación del Ejército Gaitanista no es la publicidad o los aplausos, sino que se llegue a los territorios con resultados y se materialicen los acuerdos alcanzados en Doha”, afirmó.

En el plano jurídico, el abogado fue enfático en rechazar una eventual ley de sometimiento, al considerar que este tipo de iniciativas han fracasado históricamente en Colombia.

“No podemos hablar de hechos hipotéticos y futuros. Las leyes de sometimiento que se han radicado en este y otros gobiernos han demostrado ser un completo fracaso para la solución del conflicto armado”, indicó.

Según Giraldo, la propuesta del EGC se enmarca en un modelo de justicia transicional, que incluya verdad, reparación, garantías de no repetición e indemnización a las víctimas, con énfasis en las comunidades de los territorios afectados por el conflicto.

En ese sentido, cuestionó lo que calificó como una instrumentalización de la condición de víctima en algunos procesos judiciales.

Finalmente, el abogado sostuvo que no sería necesaria una nueva ley para avanzar en una salida negociada, y citó la sentencia C-055 de 2023 de la Corte Constitucional, en la que, según afirmó, se reconoce que el derecho internacional humanitario ofrece un marco normativo suficiente para adelantar negociaciones.

“Ahí está el marco jurídico para avanzar en una solución al conflicto”, concluyó.