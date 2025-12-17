Tres personas muertas y una herida en ataques violentos en Norte de Santander

Norte de Santander.

Desde la tarde de este martes se registró un balance judicial crítico en Norte de Santander, que dejó como resultado tres personas muertas y una mujer herida por arma de fuego en hechos ocurridos en Cúcuta, Villa del Rosario y zona rural de El Zulia.

El primer caso se reportó hacia las 6:45 de la tarde en el barrio La Libertad de Cúcuta. A esa hora ingresó a la Unidad Básica del sector el ciudadano Eduardo Gabriel Carrascal Trujillo, con varios impactos de arma de fuego. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla blanco, de placas KRK-191, cuando fue abordada por dos sujetos en motocicleta que, sin mediar palabra, abrieron fuego. El acompañante del occiso entregó su versión a las autoridades y el caso es materia de investigación.

Minutos después, a las 6:57 de la tarde, se conoció un nuevo hecho violento en la calle 4 con avenida 9 KDX, barrio Sevilla de Cúcuta. Allí resultó herida Rita Elisa Rojas Flórez, quien ingresó a la Clínica Duarte con un impacto de bala a la altura del cuello. Según manifestó la propia víctima, un sujeto vestido de negro se le acercó a pie con la intención de hurtarla y, al oponer resistencia, le disparó. La mujer permanece bajo atención médica, mientras las autoridades avanzan en la recolección de información para dar con el responsable.

A las 7:08 de la noche, se confirmó el fallecimiento de Miguel Adelson Flórez, quien había sido trasladado al Hospital de Villa del Rosario tras resultar herido en un hecho ocurrido en la carrera 11 con calle 15N del barrio Antonio Nariño de ese municipio. El hombre presentaba un impacto de arma de fuego a la altura del labio superior y murió debido a la gravedad de la lesión. Testigos indicaron que sujetos armados habrían intentado hurtarle la motocicleta para huir del lugar, luego de cometer un robo en el sector, y que el ataque se produjo cuando la víctima se habría resistido.

Finalmente, hacia las 8:00 de la noche, se reportó otro homicidio en el sector El Tablazo, en la vereda Ye de Astilleros, zona rural de El Zulia, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Tibú. Un hombre fue asesinado y su cuerpo permanecía en el lugar mientras las autoridades coordinaban con una funeraria el traslado del cadáver hacia la capital nortesantandereana. Las circunstancias del hecho están siendo verificadas por los organismos judiciales.