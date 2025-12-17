Copa Airlines retomará vuelos entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre
Se había suspendido las operaciones por las advertencias de Estados Unidos.
Copa Airlines anunció que iniciará operaciones diarias entre Panamá y Maracaibo a partir del sábado 20 de diciembre de 2025, como alternativa ante la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas.
Recordemos que está suspensión obedeció a las advertencias por parte de Estados Unidos sobre volar en espacio aéreo venezolano. Luego de dichas alertas, las aeronaves comenzaron a presentar intermitencias en las señales de navegabilidad.
Operaciones retomadas a Maracaibo y no a Caracas
La aerolínea informó que realizó con éxito un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, determinando que es una terminal segura y confiable, ya que cuenta con sistemas de aproximación que reducen riesgos operacionales frente a eventuales intermitencias en señales de navegación.
El vuelo CM703 saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 12:14 p.m., con llegada a Maracaibo a las 2:58 p.m. El regreso, vuelo CM713, partirá de Maracaibo a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m., ambos en horario local.
Adicionalmente, Copa Airlines continuará reforzando sus frecuencias hacia Cúcuta, ciudad fronteriza con el estado Táchira, como otra opción de conexión para pasajeros desde y hacia Venezuela.
Opciones para pasajeros con vuelos desde/hacia Caracas
Los viajeros afectados por la suspensión podrán acceder a:
- Cambio de fecha u origen/destino dentro de la región, incluyendo Maracaibo o Cúcuta, sin cargos adicionales.
- Cancelación del viaje conservando el valor del tiquete como crédito.
- Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, gestionable en www.copa.com.