Economía

Copa Airlines retomará vuelos entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

Se había suspendido las operaciones por las advertencias de Estados Unidos.

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

ECONOMÍA

Copa Airlines anunció que iniciará operaciones diarias entre Panamá y Maracaibo a partir del sábado 20 de diciembre de 2025, como alternativa ante la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas.

Recordemos que está suspensión obedeció a las advertencias por parte de Estados Unidos sobre volar en espacio aéreo venezolano. Luego de dichas alertas, las aeronaves comenzaron a presentar intermitencias en las señales de navegabilidad.

Le puede interesar

Operaciones retomadas a Maracaibo y no a Caracas

La aerolínea informó que realizó con éxito un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, determinando que es una terminal segura y confiable, ya que cuenta con sistemas de aproximación que reducen riesgos operacionales frente a eventuales intermitencias en señales de navegación.

El vuelo CM703 saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 12:14 p.m., con llegada a Maracaibo a las 2:58 p.m. El regreso, vuelo CM713, partirá de Maracaibo a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m., ambos en horario local.

Adicionalmente, Copa Airlines continuará reforzando sus frecuencias hacia Cúcuta, ciudad fronteriza con el estado Táchira, como otra opción de conexión para pasajeros desde y hacia Venezuela.

Opciones para pasajeros con vuelos desde/hacia Caracas

Los viajeros afectados por la suspensión podrán acceder a:

  • Cambio de fecha u origen/destino dentro de la región, incluyendo Maracaibo o Cúcuta, sin cargos adicionales.
  • Cancelación del viaje conservando el valor del tiquete como crédito.
  • Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, gestionable en www.copa.com.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad