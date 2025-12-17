Trabajadores de Comfanorte lamentan intervención de la supersubsidio
Es la segunda acción del gobierno sobre la caja
Cúcuta
Luego de la sorpresa que causó la segunda intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar a la Caja de Compensación Comfanorte, los trabajadores de la entidad rechazaron lo ocurrido.
En medio de ese acontecimiento el gobierno nacional nombró a María Teresa Carvajal Aguirre como directora administrativa y designó a Miguel Atalo Salomón Fuentes como agente interventor.
Uno de los voceros del sindicato el abogado Jesús Durán dijo a Caracol Radio que “lamentablemente lo que ha venido ocurriendo genera mucha preocupación por los antecedentes que tenemos y por los efectos que esto conlleve”.
Explicó además que el actual director venía adelantando una importante labor y dándole solución a las situaciones con la que se había encontrado para fortalecer el trabajo de la entidad y brindando beneficios.
“En el anterior proceso nos dijeron que se respetaría la situación de los trabajadores y luego sobrevino una ola de despidos, y situaciones traumáticas para todos” explicó el jurista.
Finalmente expresó que “llama poderosamente la atención que esto se realice en plena ley de garantías, en época electoral y que se haya producido de tajo la medida, pese a las alertas que se habían generado hace ocho días por rumores que anunciaban una intervención”.