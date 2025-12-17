Trabajadores de Comfanorte lamentan intervención de la supersubsidio

Cúcuta

Luego de la sorpresa que causó la segunda intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar a la Caja de Compensación Comfanorte, los trabajadores de la entidad rechazaron lo ocurrido.

En medio de ese acontecimiento el gobierno nacional nombró a María Teresa Carvajal Aguirre como directora administrativa y designó a Miguel Atalo Salomón Fuentes como agente interventor.

Uno de los voceros del sindicato el abogado Jesús Durán dijo a Caracol Radio que “lamentablemente lo que ha venido ocurriendo genera mucha preocupación por los antecedentes que tenemos y por los efectos que esto conlleve”.

Explicó además que el actual director venía adelantando una importante labor y dándole solución a las situaciones con la que se había encontrado para fortalecer el trabajo de la entidad y brindando beneficios.

“En el anterior proceso nos dijeron que se respetaría la situación de los trabajadores y luego sobrevino una ola de despidos, y situaciones traumáticas para todos” explicó el jurista.

Finalmente expresó que “llama poderosamente la atención que esto se realice en plena ley de garantías, en época electoral y que se haya producido de tajo la medida, pese a las alertas que se habían generado hace ocho días por rumores que anunciaban una intervención”.