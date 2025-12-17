Tamá, el oso andino que después de años regresa a casa en un operativo histórico

Este 17 de diciembre, W Radio es testigo del conmovedor regreso de Tamá, el oso andino, a su hábitat natural en medio de un operativo histórico de la mano de Helistar, empresa colombiana de aviación.

La aeronave Eurocopter EC145 es la encargada de trasladar al oso desde Cúcuta hasta el parque Nacional Natural Tamá, que está ubicado entre Cúcuta y la frontera con Venezuela, en un recorrido de 60 millas de distancia desde el punto de origen. Además, contará con seguimiento satelital permanente durante toda la operación.

Esta aeronave “tiene capacidad operativa de hasta 18.000 pies de altura, lo que permite aterrizar de manera segura a 10.000 pies, incluso en condiciones de páramo, zonas montañosas y climas variables característicos de la zona”.

Siendo así, se garantiza que el oso, de 174 kilos, cuenta con toda la seguridad operativa y técnica en dicho traslado.

W Radio hace parte del equipo de viaje que está al tanto del regreso de Tamá a su hogar, además de personal altamente entrenado, incluyendo tripulación especializada, despachadores, maestros de carga, técnicos aeronáuticos y personal dedicado exclusivamente al cuidado del oso.

#PrimiciaW | Todo listo para el regreso de Tamá, el oso andino que después de años vuelve a su casa, el Parque Nacional Natural de Tamá. pic.twitter.com/IDuQnRovbL — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 17, 2025

¿Quién es Tamá?

Tamá, es un oso de anteojos andino que desde el 2014 fue rescatado y ha recibido cuidados en el Santuario del Oso de Anteojos, la Fundación Parque Jaime Duque y centros de rehabilitación asociados.

Aunque su especie fue catalogada como vulnerable por la UICN, su liberación es la muestra de la resistencia, perseverancia y reconciliación con la naturaleza, en representación de una esperanza por el cuidado vital de esta.

“Este regreso será posible gracias a un esfuerzo interinstitucional liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Fundación Parque Jaime Duque, el Santuario del Oso de Anteojos, la CAR, Helistar Aviación, entre otros aliados estratégicos comprometidos con la conservación de la biodiversidad”, destacan en un comunicado.

Traslado del oso andino, Tamá. Ampliar

Llegada de Tamá a Cúcuta