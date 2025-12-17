Se habilita a un carril la vía Manizales – Bogotá a la altura de fresno en Tolima

Manizales

Hay un paso a carril por un derrumbe que bloquea un sentido de la vía Manizales-Bogotá, informó el Invías en las últimas horas. Además, se han reportado múltiples deslizamientos de tierra en la conexión Marquetalia- Río la Miel y en Pensilvania

El Instituto Nacional de Vías informó del cierre de la vía Manizales-Fresno Tolima, que conecta a la capital de Caldas con Bogotá. Inicialmente estuvo completamente cerrada, pero ya se ha habilitado un carril a la altura de Fresno. Por otro lado, las vías de los municipios del oriente están muy afectadas por las intensas lluvias.

A esta hora maquinaria amarilla se desplaza hasta los puntos más críticos, así lo reportó Hugo Moncada de Promueve Más

“ En el oriente de Caldas se presentó una fuerte lluvia, una lluvia bastante fuerte que generó muchas afectaciones. Hoy podemos hablar de que hubo alrededor de unas 40 50 afectaciones en el oriente de Caldas, más precisamente en los municipios de Pensilvania, Marquetalia, Manzanares.”, dijo Moncada

Eh, pues digamos que, en el municipio de Pensilvania, que es uno de los más afectados, se presentaron afectaciones entre Pennsylvania y San Daniel. Digamos más precisamente en el sector de Agua Bonita.

“Arboleda en Pensilvania está presentando afectaciones entre San Daniel y Río Tenerife que ya es en los límites con Samaná, en el sector de Limones y también podemos estar hablando de la situación que en este momento se presenta entre Marquetalia entre Marquetalia”; comentó el funcionario

Hay dificultad para ingresar a los municipios de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia debido a las fuertes lluvias de las últimas horas