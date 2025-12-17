Rifirrafe entre el presidente y la gobernadora del Valle: “deje de mentir”

La discusión inició cuando la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó que el Gobierno no está otorgando apoyo para enfrentar los problemas de orden público en la Región, esto, refiriéndose a los atentados con explosivos ocurridos en la madrugada de este martes en el sector de Mariano Ramos, al occidente de la ciudad de Cali.

“Necesitamos el apoyo del Gobierno nacional, esta es una estrategia que debe ser articulada con el Gobierno nacional, pero aquí estamos trabajando solamente en la región. Con nuestros propios recursos, nuestros propios esfuerzos”, expresó la gobernadora del Valle.

Igualmente, afirmó que si bien están acompañados de la Fuerza Pública, a dicha autoridad “le faltan capacidades, nos disminuyeron el presupuesto y precisamente ahí lo estamos sufriendo”.

Respuesta del presidente

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que son “mentiras lo que dice la gobernadora”, afirmando que hay “miles de hombres en el ejército del Cauca, para defender el Cauca, de las narcotraficantes armados”.

Expresó de igual manera que decenas de hombres enviados bajo sus órdenes para defender a la ciudadanía caucana y vallecaucana “han sido asesinados al servicio del pueblo”.

Respuesta de la gobernadora

La gobernadora del Valle respondió ante la declaración del presidente de la República con una serie de cuestionamientos hacia el mandatario.

Preguntas como: “¿acaso es mentira que desde la Gobernación le hemos pedido una estrategia regional de seguridad, que usted no ha implementado?” o “¿acaso es mentira que la guerra anti drones la hemos tenido que asumir desde la Gobernación porque el Gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo?” fueron solo algunos de los cuestionamientos realizados por la mandataria.

Si bien, le dio la razón al presidente sobre las personas asesinadas al servicio del pueblo, afirmó que muchas de estas muertes son a causa de una desprotección o por falta de atención ante estas emergencias de orden público.

“Han sido asesinados soldados, policías, civiles, muchos de ellos porque están desprotegidos o porque la guerra con drones no está siendo atendida desde sus competencias en debida manera”, señaló Dilian Francisca Toro.

Expresó también que el país necesita “recuperar la soberanía que se ha perdido en extensos territorios” y le sugirió no caer en “una discusión de redes sociales” y lo invitó a trabajar en conjunto, “sin mirar diferencias políticas”.