“Podemos dar parte de tranquilidad”: alcaldesa de Villanueva, La Guajira, tras ataque del ELN
En La W, la alcaldesa Cielo Peñalosa habló del hostigamiento adelantado por integrantes del ELN contra una base militar ubicada en este municipio.
ELN. Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images.
Cielo Peñalosa, alcaldesa de Villanueva, La Guajira, conversó con Julio Sánchez Cristo para La W acerca del hostigamiento provocado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar ubicada en este municipio.
¿Cuál es la situación de orden público en Villanueva?
La alcaldesa Peñalosa advirtió que ya terminó el accionar militar de esta estructura: “Quiero decir que, en el municipio de Villanueva, La Guajira, podemos dar un parte de tranquilidad”.
“Sí, hubo hostigamientos anoche a la base militar que está a las afueras del municipio, pero la reacción de la Fuerza Pública y el Ejército Nacional fue rápida y contundente, tanto por tierra como por aire. Controlaron la operación prácticamente en una hora, sin hechos que lamentar”, aseguró.
En ese sentido, la mandataria municipal reiteró que no queda ningún rezago de estos hechos de orden público, pues se había dicho que habría explosivos en las vías.
“Podemos dar parte de tranquilidad”: alcaldesa de Villanueva, La Guajira, tras ataque del ELN
