Piero regresa a Bogotá con “La Sinfonía Inconclusa en la Navidad”

Casi 50 años después de haber editado uno de los álbumes infantiles más exitosos y aclamado en la historia de la música, Piero sube nuevamente a escena el espectáculo más bello e inspirador que atraviesa generaciones, un legado que sobrevivió al paso del tiempo. Pondrá a la familia completa corear las canciones de “La Sinfonía Inconclusa en ‘La’ Mar”, una versión para las fiestas navideñas. Más vigente que nunca, se presentará en el escenario del Teatro Astor Plaza los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Durante una hora y media los espectadores serán testigos de un mágico encuentro, en el “fondo del océano” con los personajes que hacen parte de una aventura musical llamada “La Sinfonía Inconclusa en La Navidad”. 25 artistas le darán vida a 43 personajes con una puesta en escena que involucra diferentes disciplinas artísticas como la danza, el teatro las artes plásticas y por supuesto la música.

Cortesía: Ricardo Bedoya - Piero con “La Sinfonía Inconclusa en la Navidad” Ampliar

El director artístico general del musical Luis Vicente Estupiñán dice, “el espectador asiste a un concierto en el fondo del mar. Van a vivir una aventura con todos los personajes de las canciones. El concierto se realiza en una atmósfera y ambientación submarina, la banda se verá sentada en el fondo del océano, rodeada de conchas, medusas, corales, submarinos, cangrejos, pulpos, la foca, el tiburón etc. con una gran coreografía donde los personajes actúan, bailan y cantan, acompañados por supuesto de Piero”.

El hilo conductor de la historia es la cronología de las edades y vida artística de Piero. Por eso, veremos a lo largo del show un Piero niño, un Piero joven y un Piero adulto que será el gran Piero de Benedectis. Actores y bailarines, de la Fundación Gota Mercurio Arte Escénicos de Bogotá, serán los encargados de darle vida a los personajes de esta historia y de la puesta en escena. Una obra temática con un mensaje que nos invita, a ser niños nuevamente, a recordar que la abuela sigue presente, que los Indios Pirulines siguen corriendo y el trencito del oeste no deja de andar.

Un concierto cuyo repertorio incluye “La Sinfonía inconclusa en La Mar”, “La Creación”, “La Canción de la abuela”, “El Trensito del oeste”, “Johny Cartucho”, “Luna de miel en Arizona”, “Shorty Malone”, “Los Indios Pirulines”, “Pete Cuatrocky” entre otros temas musicales. Un ensamble de arte sobre el escenario con personajes de carne y hueso, pero también aquellos que ponen a volar la fantasía del público. Funciones los días 19, 20 y 21 de diciembre, en el Teatro Astor Plaza, entradas en Tuboleta.com.