Organizaciones alertan expansión del conflicto del Catatumbo hacia zonas urbanas

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Norte de Santander.

Tras cumplirse 11 meses del conflicto armado en el Catatumbo, organizaciones defensoras de derechos humanos encendieron las alertas por lo que consideran una expansión del conflicto hacia áreas urbanas, el aumento de secuestros contra liderazgos sociales y un escenario de alto riesgo para el próximo proceso electoral en Norte de Santander.

En diálogo con Caracol Radio, Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, cuestionó la respuesta institucional frente a la crisis de seguridad y señaló que la falta de acciones concretas ha permitido el avance de la violencia. “No vemos acciones reales por parte del Ministerio de Defensa ni de la Fiscalía frente a la situación que está viviendo la población civil”, afirmó.

Zafra advirtió que el secuestro de líderes sociales sigue siendo una de las principales amenazas y recordó casos recientes que, según dijo, evidencian la gravedad del panorama. “El secuestro de liderazgos sociales es extremadamente grave. Hace pocos días se registró el secuestro de dos líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo”, indicó.

La dirigente también alertó que la violencia ya no se limita a zonas rurales, sino que empieza a sentirse con mayor fuerza en municipios y ciudades del departamento.

“Esta situación fue negada durante mucho tiempo, pero hoy es evidente que la violencia se está trasladando a las ciudades y ya no puede verse solo como un problema local, sino regional”, sostuvo.

Otro punto crítico es el subregistro de denuncias, que, según las organizaciones, impide una respuesta efectiva del Estado.

“Ese subregistro no permite dimensionar la magnitud real de la violencia ni tomar decisiones adecuadas para enfrentarla”, manifestó Zafra.

De cara a los próximos meses, las organizaciones sociales advierten un escenario complejo para el ejercicio democrático.

“Se prevé un aumento de amenazas, extorsiones y homicidios que puede afectar tanto a las candidaturas como a la población que quiera participar en las elecciones”, alertó.

Como hecho reciente, Zafra mencionó el confinamiento de comunidades en el corregimiento de Pacelli, en Tibú, tras la presencia de hombres armados, situación que mantiene a la población con restricciones de movilidad y dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Las organizaciones insistieron en la necesidad de atender de manera urgente las alertas tempranas y advirtieron que la normalización de la violencia podría consolidar el control armado ilegal en varios territorios del departamento.