“Me llaman en momentos de crisis”: Efraín Cepeda por regreso a presidencia del Partido Conservador

En medio de la crisis en el Partido Conservador por las elecciones presidenciales del 2026, el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, asumió nuevamente las riendas de la colectividad. Aseguró en los micrófonos de La W que regresa a ese cargo en un momento de crisis.

Igualmente, ofreció algunos detalles de la reunión que se realizó ayer, martes, desde las 5:00 p.m. y en la que los cinco precandidatos intentaron llegar a un acuerdo político para definir el mecanismo de elección del candidato único de ese partido.

Los precandidatos, recordemos, son Cepeda, el exministro Rubén Dario Lizarralde, la representante Juana Carolina Londoño, el ex contralor Carlos Felipe “Pipe” Córdoba y el Coronel Carlos Velázquez.

Pues, Cepeda reveló que Carlos Felipe Córdoba solicitó que la elección del candidato se tomara por consenso, pero la propuesta fue negada. “Yo había declarado una sesión permanente y aun así no se tomó una decisión. Esa proposición no tuvo un decisorio, esa proposición fue derrotada anoche”, explicó. Por eso, queda la posibilidad de hacer una encuesta o una convención, en donde él tendría las mayorías.

Ahora, el recién electo presidente del partido reiteró que su objetivo es “poner orden”, a la vez que no será un obstáculo para ninguno de los aspirantes: “Yo lo que pretendo ahora es dirigir el partido y no me voy a constituir en obstáculo para nadie”, aseguró.

De otro lado, confirmó que no ha renunciado a su aspiración presidencial: “Quiero ofrecer todas las garantías y por eso esa es una opción que estoy analizando de manera seria. Esa es una de las decisiones que tengo que tomar ya en los próximos días”.

¿Podrá contener a los “conservadores petristas”?

“Eso de conservadores petristas no se conjuga, pero precisamente ese sector de conservadores petristas viene apoyando la candidatura de ‘Pipe’ Córdoba. A mi modo de ver, tenemos que explorar otro mecanismo, que es el de la asamblea.”

Y agregó: “Me da mucha tristeza que un sector del Partido Conservador le esté haciendo eco y aplausos al Gobierno nacional (…) hasta ahí no debe llegar ningún conservador”.

