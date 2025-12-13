Cierre de Congreso: Así está la agenda con los proyectos que se discutirán la próxima semana

Colombia

Este martes 16 de diciembre el Congreso de la República sale a su receso legislativo y hay varios proyectos clave que siguen en el tintero, a la espera de su aprobación.

De acuerdo con la agenda legislativa que fue presentada el lunes a las 8 de la mañana volverán a sesionar las Comisiones Primeras Conjuntas para dar primer debate al proyecto de ley que busca revivir el Ministerio de la Igualdad. Aunque hasta el momento no se ha logrado iniciar la discusión, está por verse ahora si en esta sesión del lunes sí logra surtir su trámite la iniciativa.

La plenaria de la Cámara de Representantes sesionará desde las 12 del medio día y de acuerdo con la agenda que fue presentada, no fue incluido el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria que sigue sin ser aprobado en tercer debate.

Pese a esto sí se discutirán otras iniciativas como la Reforma a la Ley 30, que busca garantizar la financiación para las universidades públicas en la país, el proyecto que busca garantizar una cadena productiva de ganado sostenible y libre de deforestación y también el acto legislativo que busca ampliar de dos a cuatro años el periodo de los secretarios generales del Congreso de la República.

¿Qué pasará en el Senado?

En Senado, aunque aún no se conoce la agenda, sí se espera que el lunes también se retome desde temprano en la Comisión Séptima la discusión en tercer debate de la Reforma a la Salud. Discusión que recordemos no surtió frutos el pasado miércoles y que cuenta con tres ponencias, la del gobierno, la alternativa que podría ser retirada y la que busca el archivo o hundimiento de la Reforma.

Por ahora, para el martes, se tiene previsto que en la plenaria de la Cámara vote la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez y que el Senado también avance en la discusión y aprobación de otras iniciativas.

Hay que señalar que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha convocado a sesiones extraordinarias y que en 2026, por tratarse de año electoral, el Congreso de la República volverá a sesionar hasta el 16 de marzo, luego de las elecciones legislativas del 8 de marzo.