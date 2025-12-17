La terminal de Cúcuta redujo en 50% su operación durante el paro armado del ELN

Cúcuta.

Durante los tres días del paro armado nacional decretado por el Ejército de Liberación Nacional, la Terminal de Transportes de Cúcuta operó a media marcha, registrando una reducción del 50% en su actividad habitual, según el balance entregado por la administración de la central.

Jesús, administrador de la terminal, explicó en entrevista con Caracol Radio que la afectación fue significativa.

“La operatividad de la central de transporte se redujo en un 50%, dejando de movilizar alrededor de 6.700 usuarios y despachando cerca de 1.000 vehículos durante estos días”, señaló.

Precisó que durante el paro armado no se realizaron despachos hacia la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por la alteración del orden público.

“En esos tres días no hubo ningún despacho hacia el Catatumbo, únicamente se mantuvieron rutas al interior del país como Bogotá, Medellín, Pamplona y Bucaramanga, aunque con baja afluencia”, indicó.

Con la finalización del paro armado, la expectativa es que el flujo de pasajeros comience a normalizarse de manera gradual.

“Esperamos que hoy la operatividad de la central retome su normalidad y pueda llegar nuevamente al 100%, como se venía trabajando antes del paro”, afirmó el administrador.

También confirmó que algunas empresas que cubren rutas hacia el Catatumbo ya anunciaron la reactivación de sus operaciones.

“La empresa Catatumbo informó mediante comunicado que reiniciaría sus viajes, y efectivamente es una de las compañías que opera hacia esa región”, sostuvo.

No obstante, desde la terminal reconocen que persiste el temor frente a nuevas afectaciones por el orden público.

“Sí hay temor tanto de la central como de las empresas de transporte, porque estas temporadas son clave para aumentar ingresos y cualquier paro impide operar al 100%”, manifestó.

Finalmente, desde la administración de la terminal se reiteró el llamado a que se mantenga la tranquilidad en el departamento.

“La idea es poder pasar una Navidad y un diciembre tranquilos, y que los usuarios puedan movilizarse por las carreteras del país sin inconvenientes”, concluyó.