ICA prohíbe productos porcinos de España para evitar ingreso de Peste Porcina Africana a Colombia

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) lanzó un llamado de máxima urgencia a los viajeros que lleguen desde España o hayan tenido contacto con granjas porcinas en ese país. La medida busca evitar a toda costa el ingreso de la Peste Porcina Africana (PPA), tras la confirmación de focos en jabalíes en regiones españolas. Colombia, reconocida como país libre de esta enfermedad devastadora, protege así su industria porcina, que sostiene más de 400.000 empleos y miles de familias rurales.

La peste, altamente contagiosa y letal para cerdos domésticos y silvestres pero inofensiva para humanos, representa una amenaza económica brutal: sus posibles focos podrían generar pérdidas de hasta $10.000 millones de pesos. “No podemos bajar la guardia”, enfatizó el ICA en un comunicado oficial, intensificando controles en todos los aeropuertos internacionales.

Entre las medidas adoptadas por el ICA están la prohibición total de productos porcinos: Quedan vetados chorizos, jamones curados, mortadelas, salchichones, embutidos y cualquier carne de cerdo fresca o procesada proveniente de España. “El virus sobrevive en estos productos pese a los procesos de curado”, advierten las autoridades. Cualquier intento de ingreso resultará en retención y decomiso inmediato.

Y en segunda instancia, la notificación sanitaria inmediata: Quienes hayan visitado explotaciones porcícolas en España o tenido contacto con cerdos deben declararlo de forma obligatoria al personal del ICA en el punto de atención aeroportuario. Esto activa protocolos de desinfección y vigilancia. La alerta se extiende a otros países de riesgo como Italia, Polonia y Alemania.

El ICA subraya que la colaboración ciudadana es clave para mantener el estatus sanitario del país, un logro que ha posicionado a Colombia como referente en bioseguridad agropecuaria. “Un solo descuido podría desencadenar una catástrofe social y económica”, concluyen desde la entidad.