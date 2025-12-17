Gobernadora de Sucre anuncia ampliación de Malecón Coveñas y nuevas obras para Golfo de Morrosquillo

Gobernadora de Sucre anuncia ampliación del malecón de Coveñas y nuevas obras clave para el Golfo

Sincelejo

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, destacó el impacto emblemático y estratégico del malecón de la Segunda Ensenada de Coveñas, una obra que hace parte del proyecto Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo y que se consolida como una de las principales apuestas para el desarrollo turístico y sostenible del departamento.

Los anuncios fueron realizados en directo durante una entrevista al aire en el noticiero 6AM de Caracol Radio, conducido por Gustavo Gómez, que se originó desde el municipio de Coveñas.

Allí, la mandataria confirmó no solo la próxima apertura oficial del malecón, prevista para este viernes, sino también la prolongación de la obra en una segunda fase, que permitiría unir a Coveñas con el municipio de Tolú.

“Quiero que Colombia y el mundo sepan lo que está pasando en la Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo.

Este malecón, en su primera fase, tiene un kilómetro de extensión, y la idea es que en una segunda etapa logremos conectar a Coveñas con Tolú”, señaló la gobernadora durante la entrevista.

Tras finalizar el programa, Lucy García recorrió el malecón junto a Gustavo Gómez, a quien le mostró de primera mano los avances de la obra, su impacto urbanístico y el potencial turístico que representa para la región.

Durante su intervención, la mandataria resaltó que Coveñas sigue siendo uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano, no solo por sus aguas cálidas y playas de poca profundidad, sino porque el Golfo de Morrosquillo cuenta con tres de las ocho playas con Bandera Azul que tiene Colombia, un reconocimiento internacional a la calidad ambiental y turística del territorio.

En el espacio radial, la gobernadora también se refirió a otros proyectos estratégicos que apuntan a consolidar el Golfo como un polo de desarrollo, entre ellos la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, así como los Juegos Nacionales de la Juventud 2028, eventos que, según indicó, impulsarán la infraestructura y la economía regional.

De igual forma, subrayó la importancia de la ampliación de la pista del aeropuerto de Tolú, un proyecto clave para mejorar la conectividad aérea del departamento. “Se proyecta que para el primer semestre de 2026 ya tengamos aeropuerto. Antes recibíamos aviones pequeños y ahora podrán llegar aeronaves de hasta 180 pasajeros”, explicó.

Con estas obras, la Gobernación de Sucre busca fortalecer el turismo, atraer inversión y posicionar al Golfo de Morrosquillo como una de las principales vitrinas turísticas y ambientales del país.