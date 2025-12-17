Gobernador de Antioquia rechaza hechos de violencia en el Cauca
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció en su cuenta de X.
Medellín, Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció en su cuenta de X rechazando lo que ocurre en el departamento del Cauca y cuestionando la gestión del Gobierno nacional en materia de seguridad.
En su mensaje, el mandatario regional señaló que desde Antioquia “rechazamos lo que acontece en el departamento del Cauca” y afirmó que al presidente Gustavo Petro “le quedó grande el país y la seguridad de los colombianos”. Rendón recordó que “horas bajo ataque” se han vivido en esa región, y cuestionó la ausencia de un uso más efectivo de la fuerza por parte del Estado para “tomar el control y proteger la vida, la honra y los bienes” tanto de civiles como de uniformados.
Las declaraciones se enmarcan en una coyuntura de preocupación por distintos episodios de violencia en el suroccidente del país.