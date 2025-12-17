Gobernador de Antioquia rechaza hechos de violencia en el Cauca

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció en su cuenta de X rechazando lo que ocurre en el departamento del Cauca y cuestionando la gestión del Gobierno nacional en materia de seguridad.

En su mensaje, el mandatario regional señaló que desde Antioquia “rechazamos lo que acontece en el departamento del Cauca” y afirmó que al presidente Gustavo Petro “le quedó grande el país y la seguridad de los colombianos”. Rendón recordó que “horas bajo ataque” se han vivido en esa región, y cuestionó la ausencia de un uso más efectivo de la fuerza por parte del Estado para “tomar el control y proteger la vida, la honra y los bienes” tanto de civiles como de uniformados.

Las declaraciones se enmarcan en una coyuntura de preocupación por distintos episodios de violencia en el suroccidente del país.