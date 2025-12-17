Exalcalde de Bucaramanga vuelve a la política, estará en la lista de Salvación Nacional al Senado

Colombia

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, estará en la lista al Senado que presentó el Movimiento Salvación Nacional para las elecciones legislativas del próximo año.

El anuncio lo hicieron desde la colectividad a través de un comunicado y tras el cierre del periodo de modificación de las listas. Allí aseguraron que esta adhesión fortalece su proyecto político.

“El Movimiento Salvación Nacional se enorgullece en extender una cálida bienvenida a Jaime Andrés Beltrán, quien ha oficializado su candidatura al Senado para las elecciones de 2026. Esta adhesión representa un fortalecimiento clave para nuestro proyecto político, dedicado a la defensa inquebrantable de la legalidad, la institucionalidad y el bienestar integral de todos los colombianos”.

Indicaron además desde la colectividad que la incorporación del exalcalde de Bucaramanga en su lista, enriquece “nuestra visión de un país regido por el orden, la autoridad legítima y una justicia sin impunidad”.

“Su trayectoria probada en el servicio público, marcada por resultados concretos y un enfoque en el respeto por las regiones, constituye un aporte invaluable para edificar una nación con reglas claras, seguridad jurídica y oportunidades para cada ciudadano”.

Desde el Movimiento Salvación Nacional, celebraron la candidatura de Beltrán y agregaron que reafirman su compromiso de “respaldar un proyecto político serio, coherente y resuelto, que defienda los pilares de la democracia, la libertad y los valores fundamentales que sustentan a Colombia”.

Hay que señalar que Jaime Andrés Beltrán fue destituido de la Alcaldía de Bucaramanga el pasado mes de agosto, por doble militancia en la campaña electoral de 2023.