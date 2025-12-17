ELN ordenó cerrar el comercio en algunos municipios

Siguen las acciones del ELN en Norte de Santander / Foto EFE

Cúcuta

En medio de las actividades violentas adelantadas por el ELN en Norte de Santander en desarrollo del paro armado que decreto esa guerrilla, ese grupo ilegal ordenó el cierre del comercio.

Los hechos se presentaron en el municipio fronterizo de Puerto Santander y en la zona de acceso al Catatumbo, sobre la jurisdicción del municipio de Sardinata.

En la zona de frontera la comunidad alertó sobre el hecho “empezaron a difundir la orden de cierre para que todo el mundo bajara las santamarias y se fueran a la casa porque antes de las seis nadie podía estar en las calles”.

Y continuó “así ocurrió, nos dio miedo, ellos entran por Venezuela y vuelven a salir, las calles siguen solas y con el temor de una nuevo ataque a la policía acá en el Puerto”.

En el municipio de Sardinata, se presentó una situación similar , donde los habitantes tuvieron que resguardarse y acatar la orden de los violentos.

En esta zona del país se mantiene la alerta, ante la injerencia de esa guerrilla que hace presencia en Norte de Santander con diez frentes, tres urbanos y siete rurales.