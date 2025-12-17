El gobierno de EE. UU. Haciendo lo que no hace el gobierno colombiano: Fico en referencia al EGC

Medellín

A propósito de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de catalogar al grupo criminal Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, como grupo terrorista internacional , el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a esta decisión, la cual, para su modo de ver, es lo que debería hacer el gobierno colombiano.

Agrega que se debería atacar esa organización y no adelantar diálogos de paz, porque recalca que lo que están haciendo es fortalecerse aprovechando la paz total; agrega que así lo hicieron las disidencias y el ELN.

“El gobierno de los Estados Unidos haciendo lo que no hace el gobierno colombiano. Mientras el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Estado, declara como organización terrorista al Clan del Golfo, que es lo que son, como el ELN, las Farc y todas las otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, pues entonces aquí lo que hacen en Colombia, el gobierno Petro, en vez de hacer lo que hace el gobierno de Estados Unidos, que es quien más los debería combatir que el gobierno colombiano, el gobierno colombiano se dedica a seguir nombrando los gestores de paz y darles garantías y entregarles territorios”.

Resalto que con la decisión de los Estados Unidos ese país combatirá esas estructuras criminales y recalcó que deberían pagar los delitos cometidos en el país.