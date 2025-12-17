Concejal alerta colapso de la seguridad en Cúcuta tras paro armado

Cúcuta.

Durante 72 horas, Cúcuta y varios municipios del área metropolitana, así como otras zonas de Norte de Santander, enfrentaron una serie de ataques violentos en el marco del paro armado nacional atribuido al Ejército de Liberación Nacional.

Aunque la medida fue anunciada como temporal, sus efectos -según líderes locales- siguen sintiéndose en la vida cotidiana de la capital nortesantandereana.

En diálogo con Caracol Radio, el concejal de Cúcuta, Alonso Torres, advirtió que la ciudad atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad.

A su juicio, los hechos recientes no pueden analizarse de manera aislada, pues se suman a varias semanas de ataques que han dejado personas muertas y heridas, aumentando el miedo, la zozobra y la incertidumbre entre la ciudadanía.

El cabildante aseguró que Cúcuta “ha venido tocando fondo” y cuestionó con dureza la capacidad de respuesta de las autoridades.

Señaló que la aparición de cilindros bomba y mensajes intimidatorios en los anillos viales, incluso a escasos metros del centro de la ciudad, evidencia una grave falla en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia.

“No es posible que esto ocurra como si estuviéramos en un escenario de guerra”, afirmó.

Torres también se refirió a la presencia de pancartas no solo del ELN, sino también de mensajes alusivos al Ejército Popular de Liberación, así como a denuncias de retenes irregulares en sectores como Boconó y los anillos viales oriental y occidental.

Para el concejal, estos hechos envían un mensaje claro de pérdida de control territorial y de ausencia real de autoridad.

En ese sentido, criticó lo que calificó como acciones “mediáticas” por parte de la administración municipal, señalando que la seguridad no se garantiza con campañas visibles o repartiendo volantes, sino con resultados concretos.

“La ciudad necesita medidas drásticas y contundentes. No podemos seguir permitiendo que los grupos ilegales se tomen Cúcuta y condicionen la movilidad y la tranquilidad de la gente”, sostuvo.

Finalmente, el concejal hizo un llamado directo a la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el Gaula y a los gobiernos municipal y departamental para que articulen un plan efectivo que devuelva la confianza a la ciudadanía.