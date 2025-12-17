Comunidad de Boconó reporta retenes del ELN

Cúcuta

Los habitantes de Boconó reportaron en las últimas horas la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional en ese sector de la ciudad de Cúcuta.

Los ciudadanos alertaron sobre integrantes de esa guerrilla que hicieron presencia muy cerca a la Urbanización Heliopolis y San Juanito.

En estos dos sectores estuvieron sobre la vía, adelantaron retenes ilegales y realizaron disparos de fusil situación que causó preocupación en los residentes de la zona.

Un conductor reveló a Caracol Radio lo ocurrido “yo iba para Heliopolis, y en la entrada a Boconó nos paró la guerrilla el ELN y me hicieron atravesar el carro”.

Otro reveló que “yo intente evadir el reten, me dispararon y me jodieron un caucho. Por la parte de San Juanito hicieron disparos de fusil”.

Hace tres meses un vehiculo de una empresa embotelladora en ese sector fue quemado por presuntos milicianos en horas del mediodía.

Frente a esta grave situación, las autoridades no se han pronunciado en medio de los más de 25 ataques que ha realizado esa guerrilla en Norte de Santander por el paro armado.