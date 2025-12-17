Comisión de Acusación sesionará este miércoles: ¿Archivarán investigaciones contra Petro?

Colombia

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sesionará este jueves 17 de diciembre.

La sesión está citada para las 7 de la mañana en el Congreso de la República y se espera que allí decidan.

Hay que señalar que pese a que este martes 16 de diciembre el Congreso salió a su receso legislativo hasta el próximo 16 de diciembre, en la Comisión de Acusación se aprobó una proposición de que les permite seguir sesionando durante este periodo de tiempo.

Entre los expedientes que se someterán a votación no estarían los relacionados con las denuncias que radicó el excanciller Álvaro Leyva en contra del mandatario, por presunto consumo de drogas, y tampoco la investigación que se adelanta por la violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2026.

Entre tanto fuentes aseguraron a Caracol Radio que sectores de oposición no asistirán a la sesión con el objetivo de romper el quorum y que no pueda avanzar la votación a favor de archivar las investigaciones en contra del jefe de estado.