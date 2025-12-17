6AM W6AM W

Clan del Golfo, declarado organización terrorista por EE.UU: ¿Pueden caerse los diálogos de paz?

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, habló en La W sobre las implicaciones de esta decisión.

04:33

Protocolo de comunicación para el proceso de paz con el “Clan del Golfo”.

