Así le hace seguimiento la Contraloría a la transición energética

Germán Castro, contralor delegado para el sector de Minas y Energía explicó que su oficina se enfoca en gestionar alertas tempranas al Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tanto de niveles de abastecimiento como de alzas injustificadas en el valor de las tarifas.

Respecto de la disposición de oferta de los servicios energéticos, Castro enfatizó en la necesidad que tiene el país de que el Gobierno Nacional de respuesta a la falta de garantías en el suministro de gas, pues indicó que las reservas alcanzarán para 5 años, como mucho, y a la fecha no hay proyectos estables que garanticen el servicio pasado ese tiempo.

Consulte la entrevista completa a continuación: