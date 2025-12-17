El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Análisis: ¿Qué tanto afecta a Venezuela el bloqueo de EE.UU. a petroleros sancionados?

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, David Goldwyn, quien fue coordinador del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos energéticos internacionales de 2009 a 2011, se pronunció acerca de los alcances de la orden emitida por el presidente Donald Trump de un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Esta orden es un nuevo paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, David Goldwyn, quien fue coordinador del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos energéticos internacionales de 2009 a 2011, se pronunció sobre los alcances de la orden emitida por el presidente Donald Trump de un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Esta orden es un nuevo paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Para Goldwyn, la meta del presidente Trump en Venezuela “cambia día a día”, pues considera que él “pretende asustar al presidente Maduro para que renuncie y salga del poder y del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)”.

“Las justificaciones que ha tenido el presidente Donald Trump han cambiado desde la acusación de su relación con el narcotráfico a la de organización terrorista, y ahora le preocupa el tema de la expropiación. Mo creo que haya una base racional o legal para poder ‘apropiarse’ del petróleo de Venezuela”, indicó.

Si bien el analista reconoció que existen acusaciones en el tema de expropiación, consideró que “eso ya es sujeto al arbitramiento internacional”.

“Decir que ese petróleo de Venezuela pertenezca a los Estados Unidos no me parece creíble ni que haya al menos un sustento histórico”, indicó.

Para Goldwyn, es incierto cómo se va a implementar este bloqueo, pues el presidente Nicolás Maduro y su régimen fueron catalogados como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de los Estados Unidos: “Cualquier negocio que tenga una persona con el régimen de Nicolás Maduro o con PDVSA –la empresa estatal que se encarga del petróleo– puede estar sujeto también a ciertas investigaciones o sanciones”.

También recordó que el presidente Donald Trump mencionó que sólo serán bloqueados los buques petroleros que están sujetos a sanciones, lo que puede implicar que solo el 40% de los buques que transportan este crudo pueden ser afectados.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Análisis: ¿Qué tanto afecta a Venezuela el bloqueo de EE.UU. a petroleros sancionados? 06:56 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: