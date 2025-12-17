Alcalde objeto articulo para adelantar un nuevo crédito para el municipio

Cúcuta

En medio de la polémica que se había generado por el interés de la administración municipal de adelantar un segundo crédito para el municipio el concejo reveló que el gobierno local dio un revés.

El concejal Leonardo Jácome dijo a Caracol Radio que “el alcalde Jorge Acevedo objetó el articulo para hacer modificaciones al presupuesto con ese fin, y que finalmente declinó en sus intensiones”.

El dirigente político advirtió que la intención del mandatario local representaba un riesgo para las finanzas públicas por la coyuntura hoy de la ciudad.

Precisó que “en la actualidad los recursos del municipio se están quedando cortos, por el no pago de los contribuyentes a sus obligaciones por diversos factores, como también los procesos de embargos que ha iniciado la administración contra los ciudadanos, entre otros factores”.

“El alcalde esta usando los recursos del crédito por 285 mil millones y esos dineros ya se están quedando cortos para las necesidades y temas prioritarios que hoy tiene la ciudad por lo tanto el 2026 va hacer un año difícil en materia presupuestal” precisó el dirigente político.