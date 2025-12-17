Alcalde de Ocaña pide ampliación de rutas comerciales aéreas

Ocaña

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña está solicitando a la aerolínea Satena la ampliación de sillas para la ruta Medellín – Ocaña – Cúcuta, así como la ampliación de rutas hacia ciudades como Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá, lo anterior, teniendo en cuenta el gran flujo de pasajeros hacia esas zonas del país.

“Quiero destacar la disponibilidad, la receptividad del gerente de Satena, él es consciente que necesitamos la conexión Ocaña-Bucaramanga y la conexión con Santa Marta sería ideal, y lo otro, le hemos pedido que explore la posibilidad de tener al menos un vuelo semanal hacia Bogotá”, indicó el mandatario.

Más información Organizaciones sociales alertan por un alto número de jóvenes desaparecidos en el Catatumbo

“Por ahora vemos en él que le gustó mucho la propuesta de Ocaña-Bucaramanga inicialmente y también la posibilidad de aumentar la capacidad, más sillas, para pasar de un avión de 19 pasajeros a un avión de 48″.

Indicó que este sería posible, tan solo con un trámite administrativo, que su administración se encargará de gestionar. “Tenemos que hacer un trámite de la aeronáutica civil para, recategorizar el aeropuerto, eso es todo, un trámite administrativo y de esa manera pudiéramos avanzar, él es consciente de eso, porque para que haya una estabilidad económica, como él lo mencionó, se requiere que en el trayecto Medellín-Ocaña haya más sillas. Si hay más sillas, el precio va a ser más competitivo, tanto para la empresa como para los usuarios”.

Resaltó que la ruta Medellín – Ocaña – Cúcuta ha tenido muy buena demanda por parte de los ocañeros.