Acolgen se sumó a Vamos Pa’ Lante con donación de 50 millones de pesos

Desde el 1 de octubre, W Radio y la Universidad de los Andes iniciaron la octava edición de la campaña Pa’lante Colombia con la que se busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Esto, con el objetivo de acabar con la deserción académica que hay en Colombia. A esta iniciativa se sumó Acolgen, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.

Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de Acolgen, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que desde la entidad han venido haciendo un diagnóstico que los ha preocupado mucho porque se están quedando sin mano de obra y gente calificada para el sector.

“Vemos que cada vez tenemos menos ingenieros, que tenemos menos carreras afines a nuestro sector. Es más, estamos realizando un programa hasta con colegios, haciendo visitas a colegios y a universidades. Y nuestro programa fue uno de los seleccionados en el World Economic Energy Forum este año en Panamá como uno de los finalistas porque realmente tenemos que cultivar la gente que queremos para nuestro sector en el largo plazo”, reveló.

Asimismo, detalló que desde la empresa tiene un compromiso social e informó que en el último informa de sostenibilidad se invirtieron más de 200.000 millones de pesos en inversión social, beneficiando a más de 800.000 personas en 20 departamentos.

