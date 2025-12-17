24 horas completa la Dorada, Caldas sin el suministro del agua afectando a más de 50 mil personas

Manizales

Por un daño en la bocatoma cerca de 50 mil personas están sin agua en La Dorada Caldas, la población ya completó 24 horas sin el suministro. Se han reportado largas filas de ciudadanos abasteciéndose a través de carrotanques del Cuerpo de Bomberos que recorren los barrios.

Mateo Valencia, comandante de Bomberos de La Dorada confirma que desde ayer la empresa Empocaldas reportó un daño en la tubería madre del suministro del agua en La Dorada y hasta el momento no se ha podido restablecer el servicio.

La falla se debe a novedades en las redes de conducción del acueducto manejado por Empocaldas. Actualmente se adelantan procesos de contratación para la reposición de redes de acueducto en sectores como Samarkanda y la zona occidental para mitigar estas fallas recurrentes.

“Tratamos de comunicarnos con un con el gerente de Empalcaldas y nos manifiesta que alrededor de horas de la tarde el servicio del acueducto se va a restablecer nuevamente en el municipio”; dijo Mateo Valencia

Bomberos realizan a esta hora recorridos para suministrar con carrotanques el líquido vital

Se espera que en horas de la tarde la empresa Empocaldas pueda restablecer el servicio de agua