Veedores de salud hacen reparos al nuevo hospital de Villa del Rosario

Norte de Santander.

En el día de apertura de algunos servicios en el nuevo hospital de Villa del Rosario, la Asociación de Veedores de Salud (Veeasovir) expresó serias preocupaciones frente al diseño, la ejecución y la funcionalidad de la infraestructura, advirtiendo que varias de las decisiones técnicas adoptadas podrían afectar la atención de los usuarios.

Pastor Toscano, presidente de la veeduría, aseguró a Caracol Radio que la obra se desarrolló sin una participación efectiva del control ciudadano desde su etapa inicial.

“La veeduría no fue convocada como correspondía. Hubo un proceso que se detuvo durante años y el hospital terminó convertido en un elefante blanco”, afirmó.

Uno de los principales reparos está relacionado con la localización y el nivel de la edificación frente a la vía principal.

Según Toscano, el hospital fue construido por debajo del nivel de la carretera, lo que compromete su accesibilidad y visibilidad.

“La infraestructura quedó enterrada. No se proyectó al nivel de la vía, lo que afecta tanto la estética como la funcionalidad del hospital”, señaló.

El dirigente también cuestionó la distribución interna de los servicios, indicando que áreas clave como urgencias y consulta externa quedaron ubicadas en extremos opuestos del complejo.

“Urgencias quedó por un costado y la consulta externa por la parte posterior, lo cual no responde a una lógica operativa adecuada para una institución de este tipo”, explicó.

Adicionalmente, Toscano puso en duda el uso de recursos públicos en movimientos de tierra, rellenos y adecuación de vías.

“Se gastaron recursos significativos en excavaciones, rellenos y vías que pudieron evitarse con un diseño distinto. Eso debe ser revisado por los organismos de control”, afirmó, al confirmar que las observaciones ya fueron remitidas a la Contraloría General de la República.

Desde la veeduría también se advirtió sobre posibles afectaciones a poblaciones vulnerables. “Los accesos presentan pendientes pronunciadas que dificultan el tránsito de adultos mayores y personas en sillas de ruedas. Un hospital no puede tener barreras para quienes más lo necesitan”, manifestó.

Finalmente, Toscano recalcó que los señalamientos no responden a intereses particulares, sino a una preocupación ciudadana legítima.

“No es algo personal. Soy nacido y criado aquí y me duele mi municipio. Lo que buscamos es que esta obra funcione correctamente y le sirva de verdad a la comunidad”, concluyó.