Unicartagena con dos nuevos programas de posgrado: una Maestría y un Doctorado

La Universidad de Cartagena anunció la ampliación de su oferta de posgrados, tras obtener del Ministerio de Educación Nacional el registro calificado para dos nuevos programas: la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión, en modalidad híbrida, y el Doctorado en Estudios del Desarrollo, en modalidad presencial, único de su tipo en la región Caribe.

El Doctorado en Estudios del Desarrollo es ofertado en modalidad presencial en Cartagena. El programa tendrá una duración de seis semestres, contempla 80 créditos académicos, una periodicidad de admisión anual y admitirá 15 estudiantes en su primer periodo académico.

Este nuevo doctorado fortalece la oferta académica de alto nivel de la Universidad de Cartagena y se orienta a la formación de investigadores capaces de analizar, comprender e intervenir en problemáticas complejas del desarrollo territorial desde una perspectiva interdisciplinaria, con impacto en ámbitos como el social, el económico y el político.

Por su parte, la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión cuenta con 40 créditos académicos, una duración de tres semestres y abrirá su primer cohorte con 30 estudiantes. Su diseño curricular responde a las necesidades actuales de las organizaciones y del entorno productivo.

Este programa se desarrollará en modalidad híbrida (presencial–virtual), favoreciendo la flexibilidad y el acceso a educación de alto nivel para profesionales de la región y del país.

El registro calificado de ambos programas, adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas, fue otorgado por un periodo de siete (7) años.