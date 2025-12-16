Tumaqueño fue reconocido en los premios ‘Afrocolombiano del año 2025’

Pasto - Nariño

La labor desarrollada en la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port fue destacada a nivel nacional durante la edición número 16 de los Premios Afrocolombianos del Año, donde Arley Silva, gerente de Operaciones del Puerto de Tumaco, obtuvo el segundo lugar en la categoría Sector Privado.

El reconocimiento resaltó los avances alcanzados en la reactivación y fortalecimiento de la operación portuaria, considerada hoy estratégica para el Plan de Abastecimiento del suroccidente colombiano y para la dinamización económica del municipio de Tumaco, el jurado también valoró el impacto de una gestión que ha permitido mejorar los procesos logísticos, la llegada y salida de buques y la estabilidad operativa del puerto.

De acuerdo con la fundación, la experiencia de Silva a lo largo de su vida y ahora al frente de la operación portuaria refleja cómo el liderazgo desde el sector privado puede generar transformaciones reales en territorios históricamente afectados por brechas sociales y económicas.

¿Quién es Arley Silva?

Arley Silva es oriundo de Tumaco, construyó su trayectoria desde procesos técnicos y operativos ligados a la actividad portuaria, formándose de manera constante y escalando a partir del trabajo en campo, su perfil se consolidó desde el conocimiento directo de la dinámica logística, lo que le permitió entender las necesidades del puerto, del territorio y de la población local, hasta convertirse en un referente de liderazgo afro en el sector privado, con una visión orientada al desarrollo regional y a la inclusión laboral.

Entre los aspectos destacados por el premio, fue la política de inclusión laboral que se desarrolla en el puerto, donde más de 30 trabajadores vinculados a la operación son habitantes del municipio, lo que representa un aporte directo al empleo local y al fortalecimiento de capacidades en la región.