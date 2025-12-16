“No solucionaba los problemas de la gente”: Norma Hurtado tras archivo de la reforma a la salud

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No solucionaba nada los problemas de la gente”: Norma Hurtado tras archivo de la reforma a la salud

Tras el archivo, por segunda vez, de la reforma a la salud este martes, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y uno de los votos en contra en la Comisión Séptima del Senado, pasó por los micrófonos de La W.

Por un lado, respondió a las críticas del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló a los ocho senadores que hundieron el proyecto como “ladrones”.

Hurtado dijo que “durante estos dos años y medio hemos demostrado una capacidad técnica para preguntarle al Gobierno de dónde va a sacar los recursos para la estabilidad del sistema de salud colombiano”.

E insistió en que la comisión archivó el proyecto por la falta de aval fiscal: “Son 7 puntos del PIB, es decir, $126 billones en los que desfinanciada esta propuesta”.

“Una reforma desfinanciada es una transición condenada al fracaso, es seguir dejándole a los pacientes el gasto de bolsillo y es condenar a la muerte a miles de colombianos”, dijo.

Ahora, se refirió también a la apelación que ya radicaron cinco congresistas cercanos al Gobierno para revivir el proyecto y que sea enviado a otra comisión del Senado: “Difícilmente un congresista de otra comisión vota una ponencia desfinanciada. Difícilmente se compromete a sacar adelante un articulado que no tiene soporte presupuestal para garantizar la vida de los colombianos”.

Es de recordar que los votos que hundieron el proyecto fueron los de los senadores Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Berenice Bedoya y Norma Hurtado.

Escuche la entrevista completa en La W:

