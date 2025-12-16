Martes 16 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Frente a la amenaza de paro armado a nivel país, las autoridades en el Quindío refuerzan los planes operativos en la zona cordillerana que limita con los departamentos del Valle y Tolima

Ante la ola de violencia que se vive en diferentes regiones del país por el paro armado del ELN, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez entregó un parte de tranquilidad puesto que reiteró que no hay presencia de grupos armados.

Enfatizó que actualmente tanto la Policía como el Ejército están en acuartelamiento para revisar los sectores rurales enfocado en la zona cordillerana del departamento que limita con regiones que sí tienen presencia de grupos al margen de la ley.

Resaltó que en este sector tienen dispuestos más de 500 hombres y todo el dispositivo de seguridad con la motorizada del Ejército para estar al tanto de cualquier novedad que pueda registrarse en el marco del paro armado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alias Chiflas y el gordo fueron capturados por la Policía del Quindío quienes son señalados del hurto a personas con arma de fuego

Alias “Chiflas” registra 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio culposo; tortura; porte ilegal de armas de fuego; violencia contra servidor público; lesiones personales; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto calificado y agravado; fuga de presos; uso de documento falso y falsedad marcaria; mientras que alias “El Gordo” presenta 03 registros por los delitos de hurto, falsedad marcaría y violencia intrafamiliar.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dio a conocer que ⁠los capturados hacían parte del grupo delincuencial denominado ‘Los Cronos’, dedicados al hurto de personas mediante la modalidad de atraco con arma de fuego, especialmente los relojes de alta gama y joyas.

Además, dijo que estarían vinculados en el hurto que se presentó en un restaurante ubicado en la vía Armenia - Pereira el pasado 5 de marzo de 2025, así mismo en otros hechos ocurridos en Cartagena, Medellín y Marinilla - Antioquia.

Sostuvo que una vez cumplidas las audiencias correspondientes un juez dictó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario para alias “Chiflas” y medida domiciliaria para alias “El Gordo”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Kaleb Felipe Cardona Herrera de 29 años de edad, fue identificada la persona que fue asesinada con arma de fuego la noche del domingo en el municipio de Quimbaya.

La víctima registraba antecedentes judiciales y habría salido aproximadamente hace un año de la cárcel. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el nuevo caso de homicidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En las últimas horas se registró un homicidio en zona céntrica de la ciudad donde una persona fue atacada con arma cortopunzante.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La personería de Calarcá advirtió por colapso en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS por atención a quienes llegan de otros municipios del Quindío

Precisamente el personero del municipio, Jorge Triana manifestó que a partir de las mesas y acciones judiciales para garantizar el servicio surtieron efecto mejorando las condiciones, pero regresó la problemática y con mayor fuerza.

Explicó que la complejidad se centra en que no hay la capacidad suficiente para atender al alto flujo de usuarios y lo que empeora el panorama es que se trasladan a usuarios de Armenia y municipios de la cordillera hasta Calarcá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Montenegro se presenta una situación compleja, donde una adulta mayor solicita apoyo ante la falta de entrega de pañales para su nieta, quien padece una condición de salud y requiere cuidados especiales.

La niña Rosángela Victoria Álvarez de nueves años de edad presenta una condición de microcefalia, según lo que nos dice Maria Margarita de 75 años de edad, “su nieta no camina, no se sienta por sí sola y no habla”, por lo que requiere el uso permanente de pañales. Sin embargo, según relata su abuela, este insumo básico no ha sido entregado, a pesar de las gestiones realizadas.

A esta situación se suma el estado de salud de Margarita, quien recientemente sufrió un derrame cerebral, estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mientras continúa al cuidado de la menor.

También señala la necesidad de una silla especial para la menor, que permita una mejor movilidad y facilite su aseo, ya que la que actualmente utilizan se encuentra deteriorada y no es adecuada para su condición.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío han identificado 40 botellas de licor adulterado, el llamado de las autoridades está enfocado al autocuidado para evitar afectaciones de salud en la época decembrina

En el marco de la importante temporada de navidad y fin de año es común la ingesta y venta de licor para las celebraciones es así como desde la gobernación departamental a través del grupo Anticontrabando fortalecen las intervenciones para disminuir las afectaciones a la salud de los ciudadanos y a la economía del departamento.

Inicialmente el director tributario de la secretaría de hacienda del departamento, Mauricio Olarte informó que en el último mes han identificado 40 botellas de licor adulterado y por eso el llamado de atención para la ciudadanía en cuanto a adquirir este tipo de productos en establecimientos debidamente autorizados.

También el director tributario de la secretaría de hacienda del departamento dio a conocer los detalles del proyecto de ordenanza que fue aprobado en la asamblea departamental que establece la apertura y actualización del monopolio rentístico en el Quindío.

Por su parte Diego Muñoz quien es perito de licores en el Eje Cafetero explicó que las industrias de licores a nivel nacional tienen un acuerdo de comercialización por eso es clave no comprar licor por internet puesto que hay mucha oferta a través de redes sociales, pero están por debajo del precio normal que manejan los mayoristas.

Advirtió que se presentan diferentes situaciones sobre el tema como que consignan el dinero y no les envían el licor o lo envían adulterado que es aún más grave.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Veedores ambientales en el Quindío denunciaron irregularidades en la entrega de predio por parte de la sociedad de activos especiales por estar incluido en una zona de conservación

Toda una polémica se ha generado en el departamento por la entrega de un predio en zona rural del municipio de Circasia a la Federación Nacional de Economías Comunes (FEDECOMUN), que reúne a 33 organizaciones de firmantes del Acuerdo de Paz.

El veedor social y ambiental, Luis Alberto Vargas denunció que en un acto bochornoso y peligroso para la seguridad hídrica donde se estableció el proceso.

Asimismo, mencionó que el predio con extinción de dominio está ubicado en el corazón del distrito de conservación de suelos Barbas Bremen que es la fábrica de agua para los municipios de Filandia, Salento, Circasia y Montenegro.

Advirtió que más de 89.000 personas dependen del recurso hídrico ya que en esta zona nacen las principales fuentes abastecedoras como río Roble, quebradas Cajones entre otros.

Alertó que el predio no podía haberse entregado para uso agro forestal o agro productivo como lo dio a conocer la sociedad de activos especiales debido a las restricciones ambientales.

Desde la alcaldía del municipio de Filandia emitieron un comunicado donde sostienen: “el predio rural La Querendona se ubica en un entorno ambientalmente estratégico para Filandia por su relación directa con la cuenca hídrica y el ecosistema Barbas- Bremen. Fundamentalmente para la protección del recurso hídrico, la biodiversidad y el equilibrio ambiental del territorio”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental en el Quindío informó que el departamento alberga cerca de 400 especies de mariposas

El Quindío continúa posicionándose como un referente nacional e internacional en biodiversidad, gracias a su riqueza natural y a las acciones constantes de protección y conservación lideradas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) como autoridad ambiental del departamento.

Una de las mayores maravillas del territorio son las mariposas, cuya diversidad convierte al Quindío en un escenario privilegiado para la conservación y el turismo de naturaleza sostenible.

De acuerdo con registros del Jardín Botánico del Quindío, en sus 15 hectáreas se han identificado 180 especies de mariposas, una cifra destacable si se compara con países como España, que reporta alrededor de 250 especies en todo su territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en el Quindío señalan que la obra del gobierno nacional pensada para mitigar el hacinamiento registra un retraso de año y medio

Y es que las obras del nuevo pabellón de la cárcel Peñas Blancas del municipio de Calarcá está pensada como medida para mitigar el hacinamiento en el sentido de descongestionar las estaciones de Policía del departamento.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez afirmó que los resultados operativos han sido bastantes durante lo corrido del año lo que ha arrojado incremento en capturas, pero la preocupación radica en el hacinamiento que se vive actualmente.

Mencionó que la idea es sacar todos los sindicados de las estaciones de Policía de los municipios de Armenia y Calarcá para que los uniformados cumplan la labor de estar en las calles garantizando la seguridad que es su misionalidad y no estar vigilando a más de 200 sindicados con los que cuenta actualmente el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Filandia intensifican los controles para el cumplimiento del decreto que prohíbe el uso de la pólvora, a la fecha no se han registrado personas afectadas

Contrario a lo que ocurre en otros municipios del departamento, en el municipio turístico de Filandia no se permite el uso de la pólvora lo que desencadena un resultado favorable para evitar los quemados.

El alcalde de la colina iluminada del departamento, Duberney Pareja manifestó que de vez en cuando escuchan pólvora y de inmediato se establece la intervención correspondiente porque fue claro que no permitirá afectados por el uso de este tipo de elementos.

Aclaró que cada municipio tiene la autonomía frente a este tema puesto que entiende los negocios que se relacionan con la pirotecnia, sin embargo, dijo que lo anterior no puede estar por encima del bienestar de los menores y animalitos que también son muy afectados por los estallidos de la pólvora.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia fue beneficiado con la activación de nuevos cupos del programa Colombia Mayor, tras la expedición de la Resolución 03114 del 11 de diciembre de 2025 por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que define la asignación nacional de subsidios económicos dirigidos a personas mayores en condición de vulnerabilidad.

6.778 cupos fueron habilitados en la modalidad directa del programa, lo que permite garantizar transferencias monetarias a adultos mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para su sostenimiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres destinó más de 30 mil millones de pesos para fortalecer la atención de emergencias en 12 departamentos del país

Uno de los departamentos beneficiados es el Quindío y el convenio fue oficializado en la ciudad de Cali con la presencia de seis gobernadores y del director de la entidad Carlos Carrillo.

Los convenios permitirán entregar camiones de bomberos, camionetas 4x4, botes, kits de comunicaciones y herramientas especializadas para la atención de incendios, inundaciones y movimientos en masa.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo informó que los recursos provienen de la declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática y buscan dotar a los departamentos con equipos que permitan mitigar riesgos y responder de manera oportuna ante emergencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, el médico Carlos Rozo renunció a su aspiración a la cámara de representantes por la coalición pacto histórico.

De otro lado el abogado Mateo Cardona Hurtado se inscribió para oficializar su aspiración política a la cámara de representantes por el partido Dignidad y compromiso y se une a la coalición Ahora Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 3.000 personas visitaron el Festival Inspira, realizado en el Parque de la Vida de Armenia con la participación de 120 emprendedores locales, quienes alcanzaron ventas totales por 35 millones de pesos, consolidando el evento como una vitrina clave para el fortalecimiento de la economía popular en la ciudad.