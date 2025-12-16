María Fernanda Suárez, llevar la economía plateada a la banca

Desde 2023, cuando María Fernanda Suárez llegó al Banco Popular, su objetivo ha sido diseñar y ofrecer servicios para el adulto mayor a través de un concepto que busca ofrecer servicios y mejorar la calidad de vida: la economía plateada. En medio de la transición demográfica, ella ha trabajado por una banca que ofrezca la mejor experiencia posible a los adultos mayores. Suárez es uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio por su trabajo en innovación, diversificación de servicios y por su labor en otro frente, el de “Mujeres por la democracia”, una iniciativa que busca vincular mujeres a las discusiones políticas de país.

En diálogo con Diana Calderón, la también exministra de Minas y Energía, contó que su interés por la economía plateada comenzó por asunto personal antes de ingresar al Banco Popular, “estaba por cumplir 50 años y en ese momento comencé a pensar qué venía para esa etapa de la vida y cuando comienzo a leer sobre la longevidad y el tiempo que viviría, me empecé a proyectar a los 80 o 90 años; apenas llego al banco me cuentan que el 65% de los clientes del banco tienen más de 65 años y ahí empezamos a estudiar la transición demográfica y eso qué significaría para la economía colombiana”.

En ese sentido, planteó que se debe resignificar lo que es tener muchos años, “hoy se ve como una carga, como una persona que no es útil, pero se tiene que resignificar como experiencia, como una segunda etapa de la vida que pueden ser igual de maravillosas que en la juventud; la nueva imagen de marca del Banco está marcada por una sonrisa, por la sonrisa de la curva de la felicidad”. Explicó que los modelos de atención son otro de los ejes. En el físico, contó que la promesa es que en el Banco Popular siempre un humano podrá atender, mientras que los canales digitales son trabajados con profesionales de las ciencias sociales para diseñar más allá de lo intuitivo.

Sobre un tema como los cambios demográficos, dijo que ese debe ser uno de los grandes temas de país, “esto se aborda desde lo fiscal, pero hablamos menos del impacto en las personas, por ejemplo, hay que discutir la edad de pensión de las mujeres y el efecto sobre el ingreso”. En frentes como el laboral, dijo que se debe elaborar un régimen laboral flexible para las personas que están más allá de su régimen laboral de retiro, “necesito que las personas estén vitales, ganen ingreso y que para las empresas sea atractivo contratar a quienes tienen esa experiencia”.

Desde hace varios años, María Fernanda Suárez ha trabajado activamente con organizaciones como Mujeres por la Democracia, “en tiempos tan convulsionados, en tiempos de irritación, es muy importante trabajar unidamente lo público y lo privado y creo en el liderazgo empresarial en aras de promover la construcción de lo público”, en ese sentido, dijo que la organización entiende que en este momento la democracia está amenazada y que en ese sentido hay desafíos sociales, “es la urgencia de tener más mujeres en la conversación, que somos más tímidas en ese tipo de cosas y decimos que queremos poner a la democracia de moda para que ellas conozcan cómo funciona la democracia, las instituciones y haya participación activa, ser veedoras del proceso electoral; queremos una voz activa de las mujeres en ese tema”.