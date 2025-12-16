Luis Carlos Parra, innovar a través de la energía

Colibrí es una plataforma donde los clientes tienen un lugar y pueden conocer el consumo de energía y sus consumos futuros a través de algoritmos predictivos, un desarrollo que funciona por ahora para la industria y grandes comercios que consumen más de 55 mil kilovatios.

Ese es el desarrollo de Luis Carlos Parra, uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio y uno de los desarrolladores de Klik Energy, una empresa que también se encarga de tomar los datos que entregan sus clientes, procesarlos para determinar cómo se consume energía y cuáles son las oportunidades futuras.

Parra estudió ingeniería en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se interesó desde los 16 años por este mundo de la energía y la ingeniería. Además, fue incluido este año por el MIT como uno de los jóvenes menores de 35 años más influyentes en temas de innovación en América Latina.

A través de Klik Energy, la empresa que fundó con su socio Juan Sebastián Poveda se aplican algoritmos predictivos, se han generado US$6 millones y se han compensado 350 toneladas de CO2.

“No gestionamos la producción de energía, pero sí podemos gestionar la energía de los clientes. Por ejemplo, en 2024 logramos aportar un 14% de la reducción de la demanda que aportó, a su vez, a salvarnos de un apagón, pero eso será cada vez más difícil por las condiciones del cambio climático. Por eso la demanda será un eje transversal en la transición energética y buscamos que no solo sea un actor pasivo y que con datos se pueda aportar y permitir la entrada de energías renovables”.

Las soluciones que se ofrecen a los clientes a través de Klik Energy nace del problema del costo de la electricidad que tiene un peso del 30% dentro de la estructura de costos de las empresas y que al tiempo lleva a perder competitividad, pues la energía es un 60% más costosa en América Latina frente a China, 30% frente a India y 15% para el caso de Estados Unidos”.

Sobre la realidad del sector energético, dijo que América Latina tiene una naturaleza exportadora energética: “Hoy lo que más exportamos es energía en forma de petróleo, gas o carbón, si le damos la vuelta y dejamos de pensar que la una forma de exportar es vía combustibles fósiles, y pensamos en hidrógeno verde

, metanol verde y electricidad conectándonos con Panamá y vender a EE. UU., podríamos exportar energías más limpias”.

Parra espera que durante el 2026 Klik Energy pueda seguir creciendo, consolidándose, acompañando a sus clientes y generando nuevas oportunidades en innovación.

Vea la entrevista a Luis Carlos Parra en Hora 20