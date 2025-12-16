Hora 20Hora 20

Programas

Luis Carlos Parra, innovar a través de la energía

Luis Carlos Parra es cofundador de Klik Energy, una empresa que ha roto paradigmas en el sector energético al utilizar algoritmos y tecnología para ahorrar energía y convertirla en un activo para las empresas.

Luis Carlos Parra, cofundador de Klik Energy Foto: Caracol Radio

Luis Carlos Parra, cofundador de Klik Energy Foto: Caracol Radio

Colibrí es una plataforma donde los clientes tienen un lugar y pueden conocer el consumo de energía y sus consumos futuros a través de algoritmos predictivos, un desarrollo que funciona por ahora para la industria y grandes comercios que consumen más de 55 mil kilovatios.

Ese es el desarrollo de Luis Carlos Parra, uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio y uno de los desarrolladores de Klik Energy, una empresa que también se encarga de tomar los datos que entregan sus clientes, procesarlos para determinar cómo se consume energía y cuáles son las oportunidades futuras.

Parra estudió ingeniería en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se interesó desde los 16 años por este mundo de la energía y la ingeniería. Además, fue incluido este año por el MIT como uno de los jóvenes menores de 35 años más influyentes en temas de innovación en América Latina.

A través de Klik Energy, la empresa que fundó con su socio Juan Sebastián Poveda se aplican algoritmos predictivos, se han generado US$6 millones y se han compensado 350 toneladas de CO2.

“No gestionamos la producción de energía, pero sí podemos gestionar la energía de los clientes. Por ejemplo, en 2024 logramos aportar un 14% de la reducción de la demanda que aportó, a su vez, a salvarnos de un apagón, pero eso será cada vez más difícil por las condiciones del cambio climático. Por eso la demanda será un eje transversal en la transición energética y buscamos que no solo sea un actor pasivo y que con datos se pueda aportar y permitir la entrada de energías renovables”.

Las soluciones que se ofrecen a los clientes a través de Klik Energy nace del problema del costo de la electricidad que tiene un peso del 30% dentro de la estructura de costos de las empresas y que al tiempo lleva a perder competitividad, pues la energía es un 60% más costosa en América Latina frente a China, 30% frente a India y 15% para el caso de Estados Unidos”.

Sobre la realidad del sector energético, dijo que América Latina tiene una naturaleza exportadora energética: “Hoy lo que más exportamos es energía en forma de petróleo, gas o carbón, si le damos la vuelta y dejamos de pensar que la una forma de exportar es vía combustibles fósiles, y pensamos en hidrógeno verde

, metanol verde y electricidad conectándonos con Panamá y vender a EE. UU., podríamos exportar energías más limpias”.

Parra espera que durante el 2026 Klik Energy pueda seguir creciendo, consolidándose, acompañando a sus clientes y generando nuevas oportunidades en innovación.

Vea la entrevista a Luis Carlos Parra en Hora 20

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad