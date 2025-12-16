Incineran vehículo de empresa de gaseosas en Pamplona, Norte de Santander

Incineran vehículo de empresa de gaseosas en Pamplona. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Hace pocos minutos se registró la quema de un vehículo perteneciente a una empresa transportadora de gaseosas en el barrio Chapinero, casco urbano del municipio de Pamplona, exactamente en la calle 8 con avenida 8.

Según la información preliminar, el automotor se encontraba estacionado cuando dos hombres en una motocicleta pasaron inicialmente por el sector, al parecer para verificar el entorno.

Minutos después, otros dos sujetos, también en motocicleta, llegaron al lugar y arrojaron una botella con gasolina contra la cabina, provocando la incineración del vehículo.

Tras el ataque, el Cuerpo de Bomberos de Pamplona atendió la emergencia, logrando controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el hecho estaría relacionado con presuntas extorsiones contra la empresa afectada.

De manera preliminar, se señala la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente del frente Efraín Pabón Pabón.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Este sería el ataque #23 que se registra en Norte de Santander en el marco del paro armado nacional del ELN.