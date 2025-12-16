Gobierno ordena intervenir la Caja de Compensación Comfanorte

Cúcuta

Mediante la resolución N° 1535 del doce de diciembre el gobierno nacional a través de la Superintendencia de Subsidio Familiar ordenó la intervención nuevamente de la Caja de Compensación Comfanorte.

Con ley de garantías a bordo, esa entidad tomó la decisión de adoptar la medida cautelar de intervención administrativa total.

El pasado 5 de mayo del 2024 esa misma entidad por un período inicial de 15 meses, anunció la primera intervención, luego en medio de una reclamación jurídica se produjo el levantamiento de la medida y volvió a la normalidad administrativa.

La intervención incluye la separación inmediata del Director Administrativo y los miembros del Consejo Directivo, luego de revisar el funcionamiento de la misma.

Según la SuperSubsidio se busca proteger los recursos parafiscales que maneja la entidad y revisar el funcionamiento de la misma en todas las áreas.

Como parte de la intervención, se esta a la expectativa de conocer quien será el nuevo Director Administrativo, y quien fungirá como Agente Especial de Intervención en reemplazo del Consejo Directivo.

Con 15 mil empresas afiliadas COMFANORTE es una de las cajas de compensación familiar más grandes de Norte de Santander.

La Superintendente aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los afiliados y garantizar la transparencia en la gestión de la entidad durante el período de intervención.