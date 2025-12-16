Findeter prioriza 600 proyectos por $4,9 billones para transformar la Amazonía colombiana

La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, presentó un estudio técnico que prioriza más de 600 proyectos en los departamentos de la Amazonía colombiana, con una inversión estimada en $4,9 billones.

Esta iniciativa forma parte de una ruta de desarrollo sostenible para cerrar brechas estructurales en esta región estratégica, alineada con los compromisos de Colombia en protección ambiental y desarrollo inclusivo.

El presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, enfatizó: “Esta es una herramienta para transformar la planeación en acción. Permite a los mandatarios tomar decisiones con datos actualizados, que incluyen la voz de las regiones y conectan prioridades territoriales con proyectos viables para mejorar la calidad de vida en la Amazonía. Además, forma parte de nuestros compromisos en la Coalición Verde”.

El estudio surgió de un ejercicio metodológico participativo, apoyado inicialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De más de 2.400 iniciativas viables identificadas, con potencial de inversión superior a $19,3 billones, se priorizaron estas 600 en departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, además de municipios del sur del Meta, Cumaribo en Vichada y Áreas No Municipalizadas (ANM). Municipios clave incluyen Leticia, Puerto Asís, Inírida, La Macarena y Mitú.

Enfoque en necesidades reales del territorioAnte la realidad del DANE —donde el 43% de la población amazónica tiene necesidades básicas insatisfechas, el 49% vive en zonas rurales y el 26% pertenece a comunidades étnicas—, Findeter creó el Índice de Necesidades de Infraestructura (INI) y el Índice de Capacidades (ICA). Estos indicadores cruzaron datos técnicos con talleres de validación en campo, involucrando comunidades locales, indígenas, alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales.

Los proyectos priorizados abarcan sectores críticos: Saneamiento básico: Acueductos y plantas de tratamiento de agua. Transporte multimodal y transporte digital.