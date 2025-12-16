Exrectores de la Nacional piden intervención de la Procuraduría para posesión de Peña // Caracol Radio

En las últimas horas, un grupo de exrectores de la Universidad Nacional solicitó formalmente la intervención del procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, para poner fin a la prolongada crisis institucional que atraviesa la principal universidad pública del país.

En una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, los exrectores recordaron que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, declaró ajustada a la Constitución y la ley la designación del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, la misma corporación anuló la designación del profesor Leopoldo Múnera.

Según los firmantes, la nulidad de la designación de Múnera tiene efectos retroactivos, por lo que jurídicamente su nombramiento “es como si nunca hubiera existido”, lo que dejaría vigente la designación de Ismael Peña, quien, afirman, debe reincorporarse de inmediato a sus funciones sin necesidad de una nueva posesión.

Los exrectores advirtieron que no existe vacancia en el cargo y calificaron como ilegal la designación de un rector encargado, señalando que el Consejo Superior Universitario no puede desconocer la eficacia de las decisiones judiciales del Consejo de Estado.

En su petición, solicitaron a la Procuraduría, en ejercicio de sus funciones preventivas, exhortar al Consejo Superior Universitario a adoptar las medidas necesarias para la reincorporación inmediata de Ismael Peña y poner fin al estado de “precariedad institucional”.

Finalmente, expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de acatamiento de las sentencias por parte del Ministerio de Educación y algunos miembros del Consejo Superior Universitario, y defendieron la autonomía universitaria como un principio que no debe subordinarse a intereses políticos o personales.