“Estamos llenos de tramposos”: fuerte crítica de Londoño contra Teo Gutiérrez en El Pulso del Fútbol

En el más reciente episodio de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre las actitudes de Teófilo Gutiérrez dentro de los terrenos de juego, más exactamente por lo ocurrido en el duelo de ida de la gran final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Al ingresar para la segunda parte de este partido, el experimentado delantero se encargó de provocar a Sebastián Guzmán. En la mitad del campo lo empujó un par de veces y este le respondió con un cabezazo. De inmediato, Teo cayó al césped y el árbitro terminó expulsando a Guzmán por agresión.

“Estamos llenos de tramposos”: fuerte crítica de César Augusto Londoño contra Teófilo Gutiérrez

Frente a la polémica que se armó por lo acontecido, César Augusto Londoño se quejó de la “marrullería” que continuamente se produce en el balompié nacional y puso como ejemplo lo ocurrido por Teófilo Gutiérrez.

“Si la inteligencia emocional es la provocación y la marrullería, no la quiero. Ese es el problema de los colombianos, en términos generales estamos llenos de tramposos... Eso no lo quiero y si la gente me sigue dando palo por eso, bien pueda, pero acá necesitamos un país honesto. El gran problema de Colombia es la corrupción... Seguimos en las mismas por deshonestos. Por favor, a un lado la marrullería, la picardía y ese ventajismo que queremos sacar sobre los demás”, sentenció severamente.

Frente a esto, Arce le respondió que Teófilo “no puede ser comparado con bandidos” y Londoño de inmediato comentó: “No lo estoy comparando, pero esa es la cuota inicial de esas cosas que unos alaban, diciendo que nos falta inteligencia emocional. Seamos honestos”.

Steven se mantuvo en su línea y preguntó “¿Dónde está la trampa de Teo Gutiérrez en la jugada?“, refiriéndose a la polémica con Sebastián Guzmán. Incluso reconoció que ”muchas veces que ese tipo de actitudes le han faltado a Colombia”, algo que en la alta competencia se ha visto demasiado.

Pero Cesar Augusto se mantuvo firme en su pensamiento: “La trampa es provocar a un contrario y después tirarse como si le hubiera pegado mazazo. (Teo) Se tiró sin que el otro le pegara. Sí, le tiró la cabeza, pero eso fue más una caricia que un golpe”.

“Te veo indignado, molesto y resulta que todos los jugadores del fútbol colombiano, por excelencia, se tiran y exageran. Son unos exageraditos”, contestó Arce.

Finalmente, César Augusto Londoño se preguntó por la ingerencia del VAR en dicha acción: “Tengo absolutamente claro de que Teo exageró de manera terrible el contacto. Ahora, ¿por qué no lo llamó el VAR? La cámara era tan abierta, que no había un testimonio exacto de lo que verdaderamente sucedió”.

A lo que Steven Arce concluyó: “Yo critico las simulaciones cuando no hay contacto... Hubo un cabezazo, entonces no se puede hablar de engañar al árbitro. ¿Exageró? De pronto lo hizo, pero no tengo la certeza de cómo medir la intensidad del golpe".

