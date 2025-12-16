El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Es viable la propuesta de Bill Gates de sustituir la ganadería por carne sintética?

Julián Toro, especialista en proteína animal con más de 18 años de experiencia en la industria alimentaria, habló con La W de la propuesta de Bill Gates de sustituir la ganadería tradicional por carne sintética.

Comentó que la carne sintética no es nueva en el mercado, aunque dijo que se siente la diferencia en el sabor con respecto a la carne real.

Asimismo, ante la preocupación del magnate Bill Gates por la contaminación que emite la ganadería, Toro respondió asegurando que es el consumidor quien marca la tendencia en los productos que ofrecen los restaurantes, aunque también reconoció que la carne sintética ha crecido en el mercado, pero no tanto como la real.

Además, ante dicha preocupación, mencionó que las vacas, al pastar, también ayudan al medioambiente, especialmente en la regeneración del suelo.

“Ahora, hay una parte controversial que es cómo se sacrifica al animal. Hoy en día la industria ha cambiado en las formas, es lo menos invasivo y tratan de que los animales no mueran estresados”, sostuvo.

¿Carne sintética tiene los mismos nutrientes en la carne sintética?

“No. Lo que se hace es sacar el ADN y se le inyecta a este tipo de productos. Entonces, no son los mismos nutrientes, no creo que sustituya a los que tiene un pedazo de carne”, dijo.