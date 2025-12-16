“El Cauca tiene mucho potencial, pero necesitamos fortalecer la paz”: Staffan Smedby

Durante Imagina y Vive el Cauca, Staffan Smedby, jefe de cooperación bilateral para el desarrollo de la embajada de Suecia en Colombia, explicó que las iniciativas de cooperación internacional buscan trabajar conjuntamente con el PNUD y los actores locales para avanzar en la construcción de paz mientras se desarrolla la economía productiva. Destacó que fortalecer simultáneamente la paz y el desarrollo inclusivo permite ofrecer alternativas concretas para las comunidades del Cauca.

Además, señaló que el papel de la cooperación internacional no se limita a recursos financieros, sino a crear vínculos, acompañar y fortalecer las iniciativas que ya existen a nivel local, aportando al desarrollo sostenible del territorio.

Aquí la entrevista completa: