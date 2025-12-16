El arte del tatuaje navega por las aguas de la represa de Prado, en el Tolima

Una nueva forma de entender el arte del tatuaje y el lujo ha nacido en el país. Exclusive Tattoo Experience, creado por Harson Rodríguez Tattoo Art, fusiona el tatuaje de alto nivel con experiencias VIP, donde el paisaje colombiano, la música y la exclusividad se unen para convertir cada trazo en un recuerdo eterno. Un concepto visionario que ha captado la atención de medios y viajeros nacionales e internacionales, redefiniendo por completo la manera de vivir el arte corporal.

La experiencia se desarrolla a bordo de la embarcación Masai Mara, navegando las aguas serenas de la represa de Prado, Tolima. Allí, acompañado por la atmósfera sonora del DJ Brayan Páez, los asistentes reciben un tatuaje de alto nivel. En esta edición especial, Harson Rodríguez tatuó junto a su esposa, la artista Bel Rose, acompañados por su equipo de profesionales, creando una experiencia de precisión, arte y conexión humana. Ambos tatuaron a dos parejas de reconocidos Creadores de Contenido, quienes vivieron una sesión íntima, emotiva y profundamente estética mientras navegaban alrededor de la isla Manyatta.

Para esta experiencia, los participantes contaron con el apoyo de Inception, empresa anestésica aplicada al tatuaje, bajo la supervisión del anestesiólogo Héctor González, los asistentes pudieron tatuarse sin dolor, permitiendo disfrutar la experiencia de manera más placentera y relajada para quienes prefieren evitar la sensación tradicional del tatuaje. No obstante, Exclusive Tattoo Experience también respeta y celebra a quienes desean vivir el proceso de forma completamente tradicional, permitiendo que cada persona elija cómo desea experimentar su lienzo en la piel.

Exclusive Tattoo Experience no solo reinventa el ritual del tatuaje, sino que promueve el turismo cultural y experiencial en Colombia, invitando a visitantes de todo el mundo a descubrir bellos paisajes a través del arte. Cada sesión VIP está cuidadosamente diseñada para disfrutarse en pareja, con amigos o de manera individual, siempre rodeada de exclusividad, privacidad y una curaduría estética impecable.

Exclusive Tattoo Experience se prepara para llevar su propuesta a nuevos escenarios en Colombia, entre ellos:

Parque Tayrona, donde la selva y el mar se funden en un santuario natural.

Parque del Café – Antioquia, corazón del paisaje cultural cafetero.

Desierto de la Tatacoa, un escenario cósmico ideal para experiencias nocturnas.

El Peñón, un ícono geológico que eleva la experiencia a nuevas alturas.

Otras locaciones exclusivas que serán reveladas próximamente.

Con esta iniciativa, Harson Rodríguez Tattoo Art consolida su visión de llevar el tatuaje al nivel del lujo internacional, creando experiencias transformadoras donde el arte, la naturaleza y el territorio se convierten en un solo lenguaje. Más información en @harsonrodriguez_tattooart.