Despliegan Tropas en Santa Rosa, Sur de Bolívar, por amenaza de Paro Armado del ELN

Tropas del Batallón de Selva N.º 48 de la Brigada 19 se encuentran desarrollando tareas de control y estabilidad desde la madrugada en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

​El objetivo principal es brindar seguridad a los ciudadanos ante cualquier amenaza terrorista, especialmente frente al anunciado paro armado nacional del ELN. ​

Las operaciones se centran en la vía que conecta el casco urbano con los corregimientos de Canelos, Villa Flor y Fátima, buscando establecer el orden público y proteger a la población.