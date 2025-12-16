Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Despliegan Tropas en Santa Rosa, Sur de Bolívar, por amenaza de Paro Armado del ELN

Buscan establecer el orden público y proteger a la población

Brigada 19

Tropas del Batallón de Selva N.º 48 de la Brigada 19 se encuentran desarrollando tareas de control y estabilidad desde la madrugada en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

​El objetivo principal es brindar seguridad a los ciudadanos ante cualquier amenaza terrorista, especialmente frente al anunciado paro armado nacional del ELN. ​

Las operaciones se centran en la vía que conecta el casco urbano con los corregimientos de Canelos, Villa Flor y Fátima, buscando establecer el orden público y proteger a la población.

