Presentan los nuevos coches eléctricos que pondrán fin a la tracción animal en Cartagena

Cartagena, por fin, da un paso histórico hacia una movilidad más humana y sostenible. El alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, presentó los primeros 24 coches eléctricos que reemplazarán la tracción animal en la ciudad, marcando el inicio de una transición esperada por años. Esta primera flota, que comenzará a operar antes de la temporada de Navidad, dignifica el trabajo de los cocheros, protege a los caballos y convierte a la ciudad en referente nacional en innovación turística y bienestar animal.

“Esto es lo real. Ni es maqueta, ni es carreta, son realidades”, dijo el alcalde Dumek Turbay presentando 24 de los 62 coches eléctricos que rodarán en Cartagena reemplazando los coches a tracción animal. El resto del lote, 38 carruajes, llegarán y se ensamblarán los próximos días para que en la última semana del 2025 y la primera de 2026 se vinculen al sistema y la ciudad cuente con la totalidad del grupo de carruajes eléctricos esperada; y se dé una transición total e histórica.

A pocos días de poner en marcha el proceso de transición de coches de tracción animal a coches eléctricos, una transformación históricamente solicitada por los cartageneros y construida de la mano de Corpoturismo y diferentes actores de Colombia, el alcalde Turbay mostró los nuevos coches eléctricos que ya están ensamblados, en Cartagena, para dar el paso de una movilidad sostenible en la ciudad y siendo un referente nacional de protección animal.

“Esto es muestra de que en Cartagena todo lo que hablamos, todo lo que mostramos, proponemos, lo hacemos realidad, los coches eléctricos lo habíamos anunciado, el trabajo en conjunto hace que esto sea posible. Y con respecto a Cartagena, hacemos que la ciudad se engrandezca y la ponemos a la altura de las grandes ciudades del mundo”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Además, el alcalde anunció que avanza la construcción de la sede operativa que funcionará como la empresa cartagenera encargada de administrar el servicio.

“Estos coches cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte. Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, dijo Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Cartagena entra en una nueva etapa de movilidad turística que combina modernidad, responsabilidad y respeto por la vida. Esta primera flota será puesta en operación durante la temporada de fin de año, en un momento simbólico para los cartageneros: un tiempo de nuevos comienzos, de decisiones que marcan el futuro.

“Durante años, los caballos formaron parte del paisaje cotidiano y de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Reconocemos su papel en la historia y el trabajo de las familias cocheras que han preservado esta tradición con dedicación”, dijo el alcalde Dumek Turbay, haciendo referencia que los nuevos vehículos serán manejados por los mismos cocheros actuales.

Y resaltó: “Esto que por años reclamó la ciudad y el país hoy es una realidad. Ha sido un proceso complejo, pero hemos podido construirlo junto a Corpoturismo y a todos los involucrados. Este proyecto no solo garantiza bienestar animal, sino que nos permite despedir el 2025 sin un solo caballo más usado como tracción en Cartagena. Estamos entregando un sistema moderno, seguro y amigable con el medio ambiente”.

Hoy, Cartagena hace una transición que honra ese legado y al mismo tiempo garantiza bienestar animal, nuevas oportunidades para los cocheros y una experiencia turística más sostenible.

Este cambio no es solo tecnológico. Es un acto de cuidado hacia la ciudad y hacia quienes la viven y la visitan. Es dar un paso responsable, pensado para proteger nuestro patrimonio, nuestras calles y nuestros animales.

“Con estos nuevos coches eléctricos, Cartagena reafirma su compromiso con la innovación y con un modelo de movilidad que refleje lo mejor, una ciudad que progresa sin olvidar sus raíces, que se humaniza mientras crece y que apuesta por un futuro más digno para todos”, expresó el alcalde Turbay.

Así son los nuevos coches eléctricos de Cartagena

Los nuevos coches eléctricos cuentan con características técnicas diseñadas para garantizar comodidad, accesibilidad y operación segura, incluyendo dimensiones reguladas, sistemas de registro y monitoreo, plataforma estable para los pasajeros, espacio ergonómico en los asientos y dispositivos de seguridad obligatorios.

Los coches, bañados en una pintura roja, estilo inquisidor, mantienen el prototipo de los coches de tracción animal. Con asientos traseros hasta para 6 personas y asiento delantero para el conductor y copiloto.

Además, cuenta con radio inteligente con pantalla de 9 pulgadas, donde se puede reproducir cualquier tipo de música vía Bluetooth o USB.

El vehículo es impulsado por un banco de baterías que va en la parte trasera y le da la movilidad a las cuatro ruedas, que tienen a su vez todo su sistema de ejes y sistema de freno de disco. En los detalles se puede apreciar figuras que podemos encontrar en las puertas de casas y edificios del centro histórico, además, faroles a los lados que le brindan un aspecto colonial a los nuevos coches eléctricos.

Decreto para coches eléctricos en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay anunció la expedición del Decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025, mediante el cual se establecen las normas para la circulación y operación de las carrozas eléctricas en el Distrito de Cartagena de Indias.

Este decreto adopta oficialmente los requisitos definidos por el Ministerio de Transporte para el tránsito de carrozas turísticas contenidos en la Resolución 20243040046465 del 25 de septiembre de 2024 y precisa que cualquier exigencia adicional será determinada por la Oficina de Matrículas del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena.

En el documento se fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito. El documento también establece que el total de vehículos permitidos en el Centro Histórico no podrá superar ese mismo límite, conforme al estudio técnico que define la capacidad real de carga del sector sin afectar su movilidad.

Finalmente, el decreto señala que el registro de las carrozas eléctricas deberá realizarse siguiendo el procedimiento dispuesto en la normativa nacional vigente.

En resumen, solo podrán circular y operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito, garantizando así orden, control y una transición responsable hacia este nuevo modelo de movilidad turística.

Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos.

Con la transición, Cartagena avanza en la modernización de uno de sus atractivos turísticos más representativos, reafirmando su compromiso con la protección animal y la movilidad sostenible.