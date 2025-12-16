Cayeron 430 kilos de marihuana procedente del interior del país

Incautan 430kilos de marihuana en el peaje Los Acacios / Foto Policía Nacional

Cúcuta

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Norte de Santander, logró un importante resultado operacional contra el tráfico de estupefacientes, mediante la incautación de 431 kilogramos de marihuana, la captura de una persona y la incautación de un vehículo.

El procedimiento se desarrolló sobre la vía Pamplona – Cúcuta, a la altura del peaje Los Acacios, donde los uniformados realizaban controles preventivos.

Durante la actividad, el conductor de un vehículo de servicio particular evadió la orden de pare, emprendiendo la huida bajo la modalidad conocida como “kamikaze”, siendo interceptado metros más adelante por las autoridades.

Al realizar la inspección del automotor, se hallaron 431 kilogramos de marihuana. Asimismo, se evidenciaron inconsistencias en los sistemas de identificación del vehículo, tales como chasis regrabado y placa falsa.

El vehículo cubría la ruta Bogotá – Cúcuta y, con esta incautación, se logró evitar la comercialización de aproximadamente 431.000 dosis de esta sustancia en la jurisdicción, avaluadas en doscientos veintiocho millones quinientos mil pesos (228.500.000)

El capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados.